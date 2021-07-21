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Пьеха обратился к главе СК РФ Бастрыкину после избиения сына

  /   Обновлено: 21 июля 2021 16:48
Общество
Пьеха обратился к главе СК РФ Бастрыкину после избиения сына
Prt Scr youtube.com  /  ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Москва, 21 июля. Известный певец Стас Пьеха прокомментировал информацию об избиении его семилетнего сына. Артист обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

Официальный комментарий произошедшего исполнитель опубликовал в соцсети. Он выложил видео, на котором избившая ребенка Ирина Безбородова говорит о неприкосновенности детей. Это единственное, в чем Пьеха с ней согласен.

«Это единственный аспект, в котором я полностью согласен с госпожой Ириной Безбородовой, избившей моего сына и его бабушку, только с одной поправкой — все дети неприкосновенны!» — отметил артист на своей странице в Instagram.

Стас Пьеха также выразил благодарность председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину за, то что тот взял дело под свой личный контроль. Он надеется, что произошедшее станет важным уроком для многих.

Семилетний сын артиста и модели Наталии Горчаковой попал в больницу с множественными ушибами и сотрясением мозга после нападения соседки. Женщине не понравились шалости ребенка, и она таким образом решила наказать его, а заодно и его бабушку. Звездный адвокат Сергей Жорин в интервью ФАН отметил, что после попадания мальчика в больницу правоохранительные органы проведут проверку, чтобы установить степень тяжести повреждений.

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