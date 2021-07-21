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Бразильские ученые выяснили, как томаты предупреждают друг друга о вредителях
Общество
Бразильские ученые выяснили, как томаты предупреждают друг друга о вредителях
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Бразилиа, 21 июля. Кусты томатов могут предупреждать друг друга о вредителях, посылая электрические сигналы, как сообщили биологи из Бразилии.

Габриэла Райсиг из Федерального университета города Пелотас и ее коллеги провели исследование, поместив несколько кустов томатов в клетку Фарадея. Благодаря этому устройству можно определить наличие даже слабых электрических полей, которые исходят от биологических объектов.

Ученым удалось установить, что при появлении на плодах хлопковыхгусениц совок, томаты вырабатывали электрические сигналы. С их помощью другие части растения меняли процесс жизнедеятельности — от них исходила повышенная концентрация перекиси водорода и других веществ. Авторы исследования предполагают, что в будущем фермеры и ученые смогут управлять созреванием плодов.

Ранее россиянам назвали способы, с помощью которых можно ускорить созревание помидоров. Наиболее эффективным вариантом является использование натуральных подкормок.

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