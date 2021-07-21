На Украине могут изменить правила продажи алкоголя и сигарет

Киев, 21 июля. Инициатива депутата Верховной рады Георгия Мазурашу предполагает запрет на продажу алкогольной и табачной продукции в магазинах с продуктами питания.

Законопроект предусматривает реализацию указанной продукции только в специализированных торговых точках. В продуктовых же магазинах украинцы не смогут найти алкоголь и сигареты, в том числе электронные.

«Запрещается продажа пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых, табачных изделий, электронных сигарет, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания», — приводит ТАСС текст документа.

Автор идеи называет своей целью охрану здоровья и государственное содействие здоровому образу жизни. Между тем украинский политолог Алексей Якубин оценил достижения социальной и экономической политики страны в других областях.