Вашингтон не подтвердил требование к Украине перестать критиковать «СП-2»

Вашингтон, 21 июля. Власти США не просили Украину перестать критиковать газопровод «Северный поток — 2», информацию об этом не подтвердил советник Госдепа США Дерек Шолле.

По словам чиновника, США стремятся к конструктивному партнерству с Украиной.

«Украина — демократическая страна, у нее есть свой голос. Мы стремимся к близкому и конструктивному партнерству с нашими украинскими друзьями», — заявил представитель ведомства.

Дерек Шолле подтвердил, что вопрос энергетической безопасности Украины обсуждался между Германией и США, но никаких подробностей не привел.

Ранее издание Politico сообщило, что США призвали Украину воздержаться от критики «СП-2» из-за достигнутых с Германией договоренностей.

Как считает экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода, честная конкуренция на мировом энергетическом рынке все-таки существует, и судьбу «Северного потока — 2» уже определяет экономический смысл, а не политика. По его словам, после сделки США и Германии Украина перестанет быть транзитной державой.