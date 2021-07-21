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Вашингтон не подтвердил требование к Украине перестать критиковать «СП-2»

  /   Обновлено: 21 июля 2021 17:08
Политика
Вашингтон не подтвердил требование к Украине перестать критиковать «СП-2»
wikipedia.org  /  Mike Peel / CC BY-SA 4.0

Вашингтон, 21 июля. Власти США не просили Украину перестать критиковать газопровод «Северный поток — 2», информацию об этом не подтвердил советник Госдепа США Дерек Шолле.

По словам чиновника, США стремятся к конструктивному партнерству с Украиной.

«Украина — демократическая страна, у нее есть свой голос. Мы стремимся к близкому и конструктивному партнерству с нашими украинскими друзьями», — заявил представитель ведомства.

Дерек Шолле подтвердил, что вопрос энергетической безопасности Украины обсуждался между Германией и США, но никаких подробностей не привел.

Ранее издание Politico сообщило, что США призвали Украину воздержаться от критики «СП-2» из-за достигнутых с Германией договоренностей.

Как считает экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода, честная конкуренция на мировом энергетическом рынке все-таки существует, и судьбу «Северного потока — 2» уже определяет экономический смысл, а не политика. По его словам, после сделки США и Германии Украина перестанет быть транзитной державой.

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украина сша северный поток 2
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