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Путеводный человек: режиссер Михаил Расходников поздравил актера Ивана Охлобыстина
Шоу-бизнес
Путеводный человек: режиссер Михаил Расходников поздравил актера Ивана Охлобыстина
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Актер кино и телевидения, кинорежиссер, сценарист, продюсер, драматург, журналист и писатель Иван Охлобыстин сегодня празднует 55-й день рождения. В беседе с Федеральным агентством новостей именинника поздравил кинорежиссер, сценарист и продюсер Михаил Расходников.

Собеседник ФАН рассказал, чем ему запомнилась совместная работа с артистом над фильмом «Временные трудности».

«Для меня Иван Иванович — путеводный человек в творчестве. Я давно мечтал с ним поработать, еще до «Временных трудностей». Я был очень счастлив, когда встретился с ним на съемочной площадке. Одно дело — творческая работа, об этом можно вспомнить миллион подробностей. Другое — человеческие взаимоотношения», — сообщил кинорежиссер.

Михаил Расходников также поведал об одном случае, который надолго остался у него в памяти.

«По ходу создания фильма мы постоянно находились в диалоге. Он настолько тонко может расставить точки направления движения, что ты их даже не замечаешь. Как-то мы вели съемки в детском доме. Куча событий, настоящая буря: вокруг масса детей, в производственном процессе какие-то трудности. Тут Иван Иванович предлагает просто пройтись. Он отвел меня и заговорил о чем-то другом, о высоком. Я слушал. Те высокие идеалы и вещи, о которых он говорил, сразу вырвали меня из суеты и сконцентрировали на мысли о том, зачем мы создаем это кино», — рассказал собеседник ФАН.

Путеводный человек для меня: режиссер Михаил Расходников об актере Иване Охлобыстине
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В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес именинника.

«Больших добрых дел! Большой любви и страсти к жизни! Большого здоровья его семье и радости его сердцу», — подытожил Михаил Расходников.

Ранее режиссер Вадим Шмелев через ФАН поздравил с днем рождения актера Романа Мадянова. По словам собеседника, участие в проекте актера Романа Мадянова всегда дарит окружающим что-то смешное или серьезное.

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