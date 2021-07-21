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Рудковская рассказала, сколько заплатила суррогатной матери за рождение сына
Шоу-бизнес
Рудковская рассказала, сколько заплатила суррогатной матери за рождение сына
instagram.com  /  @rudkovskayaofficial

Москва, 21 июля. Продюсер Яна Рудковская впервые рассказала подробности о рождении второго ребенка от фигуриста Евгения Плющенко. Звезда призналась, во сколько ей обошлось суррогатное материнство.

Новость о пополнении в звездной семье шокировала не только поклонников пары, но и многих их знакомых. В сентябре прошлого года суррогатная мать родила телезвезде четвертого сына, мальчика назвали Арсением.

Спустя почти год продюсер решила откровенно поговорить о ребенке и показала его внешность на развороте издания Vogue. Рудковская призналась, что женщину для вынашивания ребенка они с мужем выбирали долго. В итоге услуга обошлась паре в 2 миллиона рублей, не считая всех остальных расходов по содержанию суррогатной мамы.

«Сняли ей квартиру в Петербурге, недалеко от клиники, оплачивали все — от анализов до девятипроцентного творога», — честно рассказала звезда.

До рождения сына для Рудковской суррогатная мать уже вынашивала малышей для других семей, что было главным условием продюсера. Она очень переживала, что женщина может передумать в последний момент. С ней звездные супруги не встречались лично, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. По словам Рудковской, суррогатная мать приехала из региона, чтобы заработать на загородный дом. Женщину она характеризовала как симпатичную и добрую, сообщает «Вечерняя Москва».

В интервью для популярного издания артистка рассказала, что ей пришлось соврать Гном Гномычу, как называют в семье сына Рудковской и Плющенко Александра, о появлении его младшего брата. По словам продюсера, старший сын фигуриста задавал много вопросов об отсутствии живота.

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Все новости / Шоу-бизнес / Рудковская рассказала, сколько заплатила суррогатной матери за рождение сына
семья рудковская суррогатная мать
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