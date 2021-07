В Конгрессе США раскритиковали главу Amazon Джеффа Безоса за космический туризм

Вашингтон, 21 июля. Член палаты представителей от Демократической партии США Александрия Окасио-Кортес раскритиковала полет в космос основателя компании Amazon Джеффа Безоса. На личной странице в Twitter она обвинила его в создании плохих условий для рабочих.

Безос во время выступления после полета поблагодарил своих сотрудников и клиентов, отметив, что они «заплатили за все это».

«Я также хочу поблагодарить каждого сотрудника и каждого клиента Amazon, потому что вы, ребята, заплатили за все это», — сказал он.

“I also want to thank every Amazon employee and every Amazon customer because you guys paid for all of this.” https://t.co/hMS01eRzMs pic.twitter.com/3CueAOX9M8 — Dan Linden (@DanLinden) July 20, 2021

Окасио-Кортес в ответ написала, что работники компании страдают от плохих условий и отсутствия медстраховки.

«Сотрудники Amazon действительно заплатили за это — снижением заработной платы, разгоном профсоюзов, бешеными и бесчеловечными условиями труда и отсутствием медицинской страховки у водителей во время пандемии. Amazon злоупотребляет своей рыночной властью, нанося ущерб малому бизнесу», — написала демократ.

And Amazon customers are paying for it with Amazon abusing their market power to hurt small business. https://t.co/7qMgpe8u0M — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) July 20, 2021

Компания с официального аккаунта в Twitter ответила политику, заявив, что «это не так».

«Amazon является лидером по заработной плате: минимум 15 долларов в час + полные выгоды с первого дня. Мы также лоббируем повышение минимальной оплаты труда на федеральном уровне», — сообщили в компании.

.@AOC is just wrong. Amazon is a leader on pay at $15 min wage + full benefits from day one. We also lobby to raise federal min wage. https://t.co/crWp5fPEzS — Amazon News (@amazonnews) June 17, 2019

Amazon столкнулась с большим количеством критики в последние годы. В частности, компанию обвиняли в удалении продуктов конкурентов с сайта, искусственном контроле цен и злоупотреблении монопольным положением на рынке. В апреле интернет-площадка незаконно уволила двух работников после того, как они публично критиковали платформу.

Полет Безоса

20 июля космический корабль New Shepard, построенный компанией Blue Origin, совершил первый полет. Он продолжался 10 минут 28 секунд. На борту судна были владелец Amazon Джефф Безос, его брат Марк, а также 82-летняя пилот Уэлли Фанк и 18-летний житель Нидерландов Оливер Дэмен. Капсула достигла высоты 107 километров, затем приземлилась на парашютах в пустыне Техаса. Blue Origin планирует еще два полета с пассажирами в 2021 году.