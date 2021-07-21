Два бомбардировщика ВКС России Ту-160 выполнили полет над Баренцевым морем

Москва, 21 июля. ВКС России направили два бомбардировщика Ту-160 на плановый полет над нейтральными водами двух морей, сообщили в пресс-службе Минобороны (МО) России.

Ракетоносцы находились в нейтральном воздушном пространстве над акваториями Баренцева и Норвежского морей. В качестве истребительного сопровождения выступали истребители-перехватчики МиГ-31 морской авиации Северного флота. Продолжительность полета составила свыше семи часов.

На отдельных этапах рядом с бомбардировщиками ВКС России были истребители F-16 ВВС Норвегии, говорится в сообщении. Все действия российских пилотов находятся в рамках международных правил использования воздушного пространства, добавили в МО РФ.

Китайские военные обозреватели ранее заинтересовались полетом Ту-160 над Арктикой. Маневры российских летчиков продемонстрировали брешь в противовоздушной обороне США, уверены специалисты.