ЕС начал поиски взаимодействия с Россией, угрожая исками через ВТО

Еврокомиссия решила провести на площадке ВТО консультации с Россией о «дискриминационных» ограничениях. Речь идет об участии компаний из Евросоюза в конкурсах по закупке товаров и услуг госструктурами РФ. Такое решение Брюсселя вызвало в Москве вполне предсказуемый спектр реакций. Так, директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерина Майорова уже заявила о полном соблюдении Россией норм ВТО в данном вопросе. По ее словам, наша страна готова провести соответствующие консультации с европейскими партнерами.

Зато в массмедиа и соцсетях, не настолько связанных нормами дипломатического и бизнес-этикета, превалирующие оценки сводятся к известной поговорке «чья бы корова мычала»: мол, сами вводили антироссийские санкции, сами их ежегодно продлеваете и ужесточаете, вводите разные «третьи энергопакеты» и «налоги на углеродный след», а теперь корчите из себя оскорбленную невинность — «А нас за что?», да еще размахивая взятыми явно с потолка своими убытками в 290 миллиардов евро к 2019 году (это примерно годовой федеральный бюджет РФ).

Все это, несомненно, хорошо и правильно, но проблем в отношениях России с Европой не решает и не отменяет. Никто не питает иллюзий относительно того, что русофобия Европы «от Бреста до Бреста» является хронической, тяжелой и трудно поддающейся какому-либо лечению. Но иллюзий относительно того, что весь этот 450-миллионный конгломерат государств и народов когда-то и куда-то исчезнет «с глаз долой, из сердца вон», — еще меньше. Пока официальная позиция нашего руководства заключается в том, что брюссельская и прочая евробюрократия управляется из-за океана, вследствие чего ЕС не является надежным и ответственным политическим партнером, а потому любые контакты с ним должны сводиться к минимуму в пользу развития двусторонних отношений с теми странами и по тому кругу вопросов, в которых есть обоюдная заинтересованность. Наглядный пример тому — сотрудничество с Германией по строительству и вводу в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», который, несмотря на всяческие препятствия со стороны США и ЕС, близок к успешному завершению.

Global Look Press / Nord Stream AG

Исходя из этих соображений, на требование европартнеров о консультациях через площадку ВТО с перспективой их перерастания в иск против России можно было бы и не реагировать всерьез. Но есть несколько «но». Эта инициатива со стороны Еврокомиссии появилась сразу по завершении переговоров Ангелы Меркель с Джо Байденом, на которых была принята Вашингтонская декларация и достигнута договоренность по «СП-2» (администрация Белого дома попросила официальный Киев по этому поводу, скажем так, пока помолчать в тряпочку, если те рассчитывают на какие-то компенсации). Чуть ранее, до своей поездки в Америку, бундесканцлерин на пару с президентом Франции Эммануэлем Макроном хотела устроить «евро-Женеву», то есть тоже провести официальные переговоры с Путиным, но против этого выступили страны «новой Европы» — явно по команде из Госдепартамента. Недавно в России с длительным (12–15 июля) визитом находился спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри — один из самых авторитетных и влиятельных политиков Демократической партии и католического лобби в ней. Кстати, после брекзита влияние Ватикана в ЕС также должно было возрасти.

В этих условиях главными мотивами действий Еврокомиссии являются не столько иски против России, сколько поиски новых форматов для взаимодействия с нашей страной. И консультации в рамках ВТО могут стать весьма перспективной площадкой для согласования многих спорных вопросов: не только экономических, но и политических. Да, иметь дело с весьма брюзгливой и сварливой «старушкой-Европой» со всеми ее зависимостями, заскоками и расщеплением сознания — малоприятное занятие. Но и отказываться вести с ней дела, тем более когда она сама явно в этом заинтересована, — было бы неоправданным решением.

Так, хотя за 2020 год объем внешней торговли ЕС и России сократился почти на 21% — до 219 миллиардов долларов, это все равно — крупнейший партнер нашей страны по экспорту-импорту. Не говоря уже о политических процессах, где президент РФ продолжает говорить о Европе (фактически — о Евразии. — Прим. ред.) «от Лиссабона до Владивостока». Поэтому европейско-российские консультации под эгидой ВТО, скорее всего, не только начнутся, но и займут достаточно долгое время: проблем накопилось много, и решать их все равно придется. Чем быстрее, тем лучше.