Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июля 17:30
17:30
Общество
Голикова заявила о снижении заболеваемости коронавирусом в десяти регионах России
17:29
Происшествия
Суд оставил в силе приговор экс-главе Коми Гайзеру
17:28
Политика
Лукашенко назвал США виновными в провокациях против Белоруссии
17:27
Общество
Ведущая «Квартирного вопроса» оценила поместье главы Ставропольского ГИБДД
17:24
Политика
ЕС начал поиски взаимодействия с Россией, угрожая исками через ВТО
17:22
Политика
В ЕР назвали условия включения вопросов развития сельских территорий в народную программу
17:22
Армия
Участник китайской делегации на МАКС-2021 назвал главные ожидания от авиасалона
17:17
Общество
Путин анонсировал поездку Мишустина на Дальний Восток
17:17
Весь мир
Египетские фермеры и торговцы остались без урожая манго на фоне изменения климата
17:15
Политика
Путин поручил правительству подумать о передаче полномочий по охране леса
Все новости

Минюст Белоруссии направил в Верховный суд иск о ликвидации ассоциации журналистов

  /   Обновлено: 21 июля 2021 16:45
Политика
Минюст Белоруссии направил в Верховный суд иск о ликвидации ассоциации журналистов
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Минск, 21 июля. Минюст Белоруссии потребовал распустить ассоциацию журналистов в республике.

Ведомство подало соответствующий иск в Верховный суд. Оно направило обращение с инициативой ликвидировать Белорусскую ассоциацию журналистов (БАЖ). О подаче иска рассказала пресс-служба ведомства в Telegram.

«В связи непринятием мер по устранению нарушений со стороны БАЖ и повторным (после вынесенного письменного предупреждения) нарушением законодательства министерством юстиции подано в Верховный суд исковое заявление о ликвидации данного общественного объединения», — гласит сообщение.

Ранее белорусские правоохранители раскрыли и задержали всех руководителей террористических ячеек в стране. Главари уже дают признательные показания по факту содеянного, отметили местные журналисты.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Минюст Белоруссии направил в Верховный суд иск о ликвидации ассоциации журналистов
белоруссия журналисты минюст
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru