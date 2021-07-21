Минюст Белоруссии направил в Верховный суд иск о ликвидации ассоциации журналистов

Минск, 21 июля. Минюст Белоруссии потребовал распустить ассоциацию журналистов в республике.

Ведомство подало соответствующий иск в Верховный суд. Оно направило обращение с инициативой ликвидировать Белорусскую ассоциацию журналистов (БАЖ). О подаче иска рассказала пресс-служба ведомства в Telegram.

«В связи непринятием мер по устранению нарушений со стороны БАЖ и повторным (после вынесенного письменного предупреждения) нарушением законодательства министерством юстиции подано в Верховный суд исковое заявление о ликвидации данного общественного объединения», — гласит сообщение.

Ранее белорусские правоохранители раскрыли и задержали всех руководителей террористических ячеек в стране. Главари уже дают признательные показания по факту содеянного, отметили местные журналисты.