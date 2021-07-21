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Пловец Илья Бородин пропустит Олимпиаду из-за положительного теста на COVID-19

  /   Обновлено: 21 июля 2021 16:56
Спорт
Пловец Илья Бородин пропустит Олимпиаду из-за положительного теста на COVID-19
ТАСС  /  Tamas Kovacs / EPA

Токио, 21 июля. Российский пловец Илья Бородин не сможет помочь команде на предстоящей Олимпиаде из-за положительного результата теста на коронавирус.

Бородин был главной надеждой национальной сборной России по плаванию на дистанциях 200 и 400 метров комплексом. Спортсмены на протяжении последних нескольких недель проходили учебно-тренировочные сборы во Владивостоке. Бородин сдал два теста на COVID-19, и ответ обоих оказался положительным.

«Второй тест перед вылетом показал наличие коронавируса. Вылететь с командой он не сможет. Илья — один из самых дисциплинированных людей в команде, соблюдал все меры безопасности, но, к сожалению, это все-таки случилось», — сообщил первый вице-президент Всероссийской федерации плавания Виктор Авдиенко в интервью РИА Новости.

Бородин остается во Владивостоке, где пройдет 14-дневную самоизоляцию, после чего прилетит в Москву для подготовки к следующему сезону. Все остальные пловцы в полном составе вылетели в Японию для участия в Олимпийских играх.

Ранее стало известно, что летняя Олимпиада 2032 года состоится в австралийском Брисбене. Об этом сообщил Международный олимпийский комитет.

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бородин плавание коронавирус
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