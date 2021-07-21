Представители Ливийской национальной армии посетят Россию

Бенгази, 21 июля. Главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар направил делегацию в РФ. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Управления по поддержанию морального духа генерал-майор Халид аль-Махджуб.

«Главнокомандующий армией фельдмаршал Халифа Абу аль-Касем Хафтар направляет в Российскую Федерацию военную делегацию», — написал Аль-Махджуб.

Группу возглавил начальник Канцелярии Хафтара и член Совместного военного комитета (СВК) «5+5» генерал-лейтенант Хайри ат-Тамими. Цель визита не раскрывается. Предположительно, армейское руководство обсудит нормализацию обстановки в североафриканской стране.

Ранее, 10 июля, Москву посетил начальник штаба западных вооруженных сил Ливии Мохаммед аль-Хаддад. Он встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и его заместителем Александром Фоминым.