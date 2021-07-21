Star Парад. Театр импровизации или йога для мозга

В гостях у Даны Борисовой Никита Меньшов — мастер импрова — нового вида театра, где спектакли создаются методом импровизации.

Существует ли театр без сценария? Есть ли актеры, которым не нужно учить свои роли? И как за один вечер пережить сотни необычных и смешных моментов?

На эти вопросы (и не только) ответит Никита Меньшов — амбассадор импровизации в России. Он более восьми лет занимается техникой импровизации, получил опыт в США, Филиппинах, Китае. А четыре года назад открыл свою собственную школу импрова, где обучает любого, кто захочет стать мастером импровизации.

Сегодня Никита расскажет, почему импров называют йогов для мозга.