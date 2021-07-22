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Когда он на площадке, это — праздник: режиссер Вадим Шмелев об актере Романе Мадянове
Шоу-бизнес
Когда он на площадке, это — праздник: режиссер Вадим Шмелев об актере Романе Мадянове
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 22 июля. Актер театра и кино, заслуженный артист России, четырежды лауреат премии «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана Роман Мадянов сегодня празднует свой 59-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН именинника поздравил кинорежиссер, сценарист, продюсер Вадим Шмелев.

Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с артистом в фильме «Подольские курсанты».

«Я могу сказать, что он просто великолепен. Я понимал, что он хороший актер, но он превзошел мои ожидания. Я был просто поражен тем, насколько точно, быстро, интересно он делает свою роль. На первый взгляд, это делается просто, но легко никогда ничего не дается. При этом он абсолютно комфортный на площадке, веселый, дружелюбный, добрый, энергичный. На площадке от него всегда исходит позитив», — сообщил кинорежиссер.

Вадим Шмелев также назвал наиболее яркую, на его взгляд, отличительную черту в игре артиста.

«Когда Рома на площадке, это — всегда праздник. Даже если снимаются серьезные сцены, то подготовка к ним, сами съемки, окончание — всегда праздник, потому что он дарит что-то. Это либо веселое, либо смешное, либо серьезное и интересное», — поведал собеседник ФАН.

Когда он на площадке, это праздник: режиссер Вадим Шмелев об актере Романе Мадянове
ТАСС  / Михаил Фомичев

В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес именинника.

«Мне кажется, в силу каких-то недавних его многих интересных ролей и у зрителей, и у режиссеров складывается впечатление, что он такой балагур, весельчак. Однако он — невероятно глубокий, точный, убедительный актер серьезного масштаба. Я желаю Роме, чтобы он как можно дольше оставался именно таким — молодым, веселым, энергичным, смешным, талантливым, обаятельным, глубоким. И самое главное — здоровья!» — подытожил Вадим Шмелев.

Ранее режиссер Дмитрий Губарев через ФАН поздравил с днем рождения актрису Нонну Гришаеву. По его словам, когда артистка появляется на съемочной площадке, она заряжает всех своей энергией.

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