«Байденфляция»: за чей счет экономика США восстанавливается после первого удара пандемии

Экономика США встала на путь восстановления от последствий пандемии коронавируса — и уже в июне 2021 года индекс потребительских цен вырос на 5,4%. Это рекордный уровень с августа 2008 года.

Свидетельствует ли рост инфляции о начале хронической проблемы или же это временная ситуация, которую сможет преодолеть администрация Джо Байдена — в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Растущая инфляция

В начале июля потребительские настроения в США оказались омрачены из-за данных, которые опубликовало Министерство труда — стоимость товаров в Америке достигла самого высокого уровня за последние 13 лет, с катастрофического ипотечного кризиса 2008 года.

Треть от роста цен составили подержанные легковые и грузовые автомобили. Их стоимость увеличилась на 10,5% по сравнению с маем 2021 года и почти в полтора раза — на 45,2% — по сравнению с прошлым годом. Это самые высокие показатели с 1953 года, когда правительство начало учет этих экономических показателей в США. Одной из причин стал глобальный дефицит полупроводников, который затормозил производство в США. Спрос в основном стимулируется компаниями по прокату автомобилей, которые хотят вновь закупить машины после пика пандемии.

Inflation at its highest since 2008https://t.co/c64cyDcNWz pic.twitter.com/hRBobU0sTM — Liz Harrington (@realLizUSA) July 14, 2021

Индекс потребительских цен, который отражает инфляцию в стране, поднялся на 5,4% по сравнению с 2020 годом — это больше 5% в мае и 4,9% в июне по прогнозам экономистов. Без учета таких нестабильных товаров, как еда и энергетика, стоимость основных продуктов выросла от 3,8% в мае до 4,5 в июне.

/ Федеральное агентство новостей

Между тем многие эксперты, в том числе представители Федеральной резервной системы (ФРС), уверяют, что рекордные уровни инфляции являются частью «переходного периода». Поэтому вероятно, что правительство США скорее всего продолжит свою ультрамягкую денежно-кредитную политику.

«Временные трудности»

По словам президента США Джо Байдена, рост потребительских цен будет временным, однако его администрация понимает, что неконтролируемая инфляция в долгосрочной перспективе может стать «настоящей проблемой» для экономики. Глава государства подчеркнул, что власти будут сохранять бдительность. Байден ранее отметил в беседе с председателем Совета Федеральной резервной системы Джерому Пауэллу, что ФРС — независимый орган, который вправе принять любые меры, которые считает необходимыми, чтобы обеспечить устойчивое восстановление.

«По мере того как наша экономика активно восстанавливается, мы замечаем рост цен», — признал Байден, исключив при этом вероятность того, что это свидетельствует об устойчивой инфляции.

По его словам, администрация президента делает все, чтобы устранить проблемы в производственно-сбытовой цепочке, вызвавшие рост цен на автомобили. Стоимость лесоматериалов постепенно понижаются после резкого увеличения в начале процесса восстановления. Ставленник Демократической партии подчеркнул, что его «План Байдена» по инвестированию в инфраструктуру и обеспечению ухода за пожилыми людьми и детьми должны ослабить инфляционное давление, повысив производительность труда.

Федеральное агентство новостей /

Байден заявил, что уверен — вопреки критикам, которые утверждают, что его «политика положит конец капитализму», США достигнут самого высокого темпа роста экономики за последние 40 лет.

«Мое правительство понимает, что, если бы мы столкнулись с неконтролируемой инфляцией в долгосрочной перспективе, это стало бы настоящим вызовом для нашей экономики. Хоть мы и уверены, что это не так, мы будем сохранять бдительность, чтобы вовремя отреагировать», — подчеркнул президент.

Того же мнения придерживаются в ФРС.

«Июньские показатели выглядели довольно устрашающе, но повторяю, что мы считаем это временным ростом цен. В целом данные указывают на то, что в текущем году темпы инфляции замедлятся», — отметил экономист Роберт Фрик.

Однако данные говорят о том, что инфляция «проникла» не только в секторы, которые прежде всего попали в эпицентр восстановления экономики. Американцы вынуждены платить больше за еду, бензин, аренду и одежду. В результате критика в адрес администрации Байдена становится все жестче из-за ее мягкой кредитно-денежной и налоговой политики. Вакцинация от COVID-19, низкие процентные ставки и финансовая помощь правительства на 6 млрд долларов с начала пандемии стимулируют спрос и давят на цепочки поставок.

Рост в переходный период

«То, что недавний рост инфляции произошел в основном в нескольких категориях, дает руководству ФРС уверенность в том, что это по большей части переходная инфляция, с чем согласны и представители рынка», — заявил ведущий экономист в JPMorgan Майкл Фероли.

Спрос на путешествия набирает обороты на фоне вакцинации почти 160 млн американцев. Цены на жилье, в том числе отели и хостелы, выросли на 7,9%. Стоимость авиабилетов — на 2,7%. Пик инфляции, скорее всего, прошел уже в июне. Однако ожидается, что она будет высокой и в 2022 г., так как расценки на некоторые услуги, связанные с туризмом, до сих пор находятся на уровне как до пандемии.

pixabay.com /

Однако вероятно, что некоторые факторы, вызывающие инфляцию, сохранятся и после 2022 года. Стоимость аренды жилья в США существенно выросла в июне 2021 года. Она может перейти в фазу стремительного роста после того как люди вернутся в офисы в городах по мере снижения риска заражения COVID-19.

Нехватка рабочих рук, которая наблюдается несмотря на то, что миллионы американцев остаются безработными, ведет к росту зарплат и подстегивает инфляцию. Отсутствие доступных услуг по уходу за детьми заставляет многих родителей оставаться дома. Пандемия также привела к тому, что американцы начали рано выходить на пенсию, что сокращает трудовой резерв страны.

«Сложно утверждать, что все будет по-прежнему через несколько месяцев. Стоимость аренды вновь вырастет, как только правительство отменит ограничения на принудительное выселение. Нехватка жилья продолжит приводить к повышению арендной платы», — считает профессор финансов и экономики Сон Вон Сон.

Специалисты считают, что темпы роста инфляции будут зависеть от восприятия потребителей и бизнеса.

«Большой проблемой является то, что нынешняя повышенная инфляция становится частью ожиданий потребителей и бизнеса — это приводит к повышению показателей, как произошло в 70-е годы. Однако временный характер нынешней инфляции и осторожность ФРС должны предотвратить ухудшение ситуации», — подчеркнул ведущий экономист PNC Financial Services Гас Фочер.

В июне 2021 года представители ФРС заявили, что показатель базовой инфляции увеличится на 3% в текущем году, а затем вернется к 2,1% проценту в 2022 г. Но неожиданно высокие показатели роста цен могут рано или поздно заставить Центробанк ограничить монетарное стимулирование путем сокращения покупки активов раньше, чем планировалось.

Самая большая угроза

Через шесть месяцев после вступления Джо Байдена на должность президента экономика США почти полностью восстановилась от последствий пандемии. Год назад уровень безработицы в стране достигал 13,3%, теперь он составляет 5,8%. Средняя почасовая оплата труда — выше, чем до начала пандемии, а ВВП, который упал на 31,4% во второй четверти 2020 года, теперь должен вырасти на 8% в тот же период 2021 года.

/ Федеральное агентство новостей

Это существенные достижения, однако многие эксперты уверены, что политика Джо Байдена представляет угрозу для дальнейшего восстановления экономики.

В июне 2021 года президента США и группа сенаторов сообщили, что заключили соглашение о выделении 1,2 трлн долларов на финансирование улучшения дорог, мостов, широкополосного доступа и водных путей. Белый дом также хочет потратить дополнительные 1,8 трлн долларов на помощь детям, студентам и семьям.

Printing trillions of dollars has consequences.

Americans are feeling the pain of @JoeBiden’s poor economic policy in everything we do.



Inflation is a tax on all of us. Especially our seniors & those on fixed incomes.



No bueno. pic.twitter.com/uHncuPC6j3 — Sean Parnell (@SeanParnellUSA) July 14, 2021

Из-за планов президента выделить рекордное количество денег на экономическое стимулирование существует риск, что его администрация может «перегреть» экономику и вызвать резкий рост цен.

По мнению ведущего специалиста Decision Economics Аллена Синая, вероятность такого «перегрева» представляет самую большую опасность для экономики США в то время как работники возвращаются на рынок труда, а американские потребители стремятся потратить сбережения, образовавшиеся во время пандемии.

Учитывая опыт финансового кризиса более десяти лет назад, федеральные законодатели и ФРС приняли быстрые меры по стимулированию экономического роста в марте 2020 года.

Тогда Конгресс и экс-президент Дональд Трамп одобрили закон CARES о выделении рекордных 2,2 трлн долларов на противодействие пандемии коронавируса, а ФРС значительно снизила процентную ставку и начала выбрасывать на рынок наличные денежные средства путем покупки ценных бумаг на базе ипотеки и облигаций казначейства США.

Democrats To Ram $3.5T Biden Agenda Through Senate Without Bipartisan Support As Inflation Skyrockets | The Daily Wire https://t.co/l8Clstvac7 pic.twitter.com/nKsKvawQ32 — The Daily Wire (@realDailyWire) July 14, 2021

Учитывая, что потребители ведут себя так, будто пандемия завершилась, а Байден выступает за предоставление еще нескольких миллиардов долларов на инфраструктурные проекты, инфляция, не поддающаяся контролю ФРС, может быть реальной угрозой.

Более того, стремительно растущий государственный долг, увеличивающийся разрыв между богатыми и бедными, а также несбалансированный рынок труда только усиливают опасения некоторых экономистов.

Since the start of the pandemic:



????Elon Musk's wealth has grown 562%

????Mark Zuckerburg's wealth has grown 130%

????Jeff Bezos' wealth has grown 88%

????Bill Gates' wealth has grown 31%



Meanwhile, 76 million Americans lost their jobs. It's time to tax the rich. — Rep. Pramila Jayapal (@RepJayapal) July 14, 2021

Представители Республиканской партии начали называть нынешнюю экономическую конъюнктуру «байденфляцией». Национальный республиканский комитет выпустил рекламу на День независимости 4 июля, в которой обвиняет демократов в росте цен на «бургеры, хлеб, пропан и газ».

В ответ министр финансов Джанет Йеллен выразила уверенность в том, что повышенная инфляция не продлится долго. По ее словам, если исключить последствия COVID-19, темп роста цен «довольно медленный».

«Мы столкнемся с несколькими месяцами быстрого роста инфляции, так что я не утверждаю, что это явление на один месяц. Но в среднесрочной перспективе мы увидим, что ее уровень вернется к прежнему», — заявила Йеллен.

Китай идет на помощь

На протяжении более трех десятилетий умеренное повышение цен в мире, в том числе в США, поддерживался благодаря интеграции Китая в глобальную экономику. Некоторые эксперты надеются, что КНР спасет администрацию Байдена от неконтролируемого роста инфляции.

В прошлом месяце правительство страны объявило о намерении снизить стоимость железной руды, меди, стали и других основных сырьевых товаров, которые привели к рекордному росту потребительских цен в Китае. Инициатива КНР непременно также поможет сдержать увеличение стоимости некоторой продукции долгосрочного пользования, импортируемой из Китая в такие государства, как США.

По мнению экономиста Кита Брэдшера, попытка Пекина сдержать инфляцию важна для всего мира, так как стабилизация цен на стратегические товары всегда играла большую роль не только для самой страны, но и ее партнеров.

Несмотря на опасения со стороны некоторых специалистов и представителей Республиканской партии, темпы роста инфляции в США на данный момент, согласно широкому консенсусу, не приведут к экономическому коллапсу. Произойдет ли дальнейшее восстановление от последствий коронавируса — зависит от политики нынешней администрации и глобальной конъюнктуры.