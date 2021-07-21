Газон со стадиона «Газпром Арена» превратят в сувениры

Необычное вторичное использование придумали для покрытия стадиона «Газпром Арена». Газон, по которому бегали именитые спортсмены, превратят в сувениры.

Кусочек поля можно будет приобрести в фирменных магазинах ФК «Зенит». Упаковка будет представлять собой футбольный мяч.

Газон в «Газпром Арене» прослужил порядка четырех лет. Его положили перед проведением чемпионата мира в 2018 году. На нем проходи матчи между африканскими, европейскими и южноамериканскими сборными.

«У нас прошло на этом поле много мероприятий: Чемпионат мира, три чемпионских сезона, Евро-2020. Эта процедура необходима, чтобы обновить поле и сохранить ту технологию, которую мы на данный момент применяем», — объясняет главный агроном «Газпром Арены» Константин Креминский.

Площадь футбольного поля составляет 9 840 м². Стоит отметить, что оно выполнено по современной технологии и является выкатным.

«На данный момент у нас новое поле. Его укладку мы закончили буквально несколько дней назад, в субботу», — рассказывает сотрудник.

В пресс-службе ФК Зенит сообщили, что на сувениры пойдут наименее поврежденные участки газона: с центральной и вратарской зоны, а также с места углового удара.