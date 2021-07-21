Пилот экстренно севшего под Томском Ан-28 рассказал, как удалось избежать катастрофы

, 21 июля. Капитан Ан-28, который совершил жесткую посадку в Томской области, рассказал подробности инцидента. Также он назвал условие, благодаря которому не случилось крушения.

По словам Анатолия Прыткова, именно грунт помог избежать катастрофы, так как он смягчил падение. Также командир воздушного судна рассказал, что пассажиры вылезали из самолета через место пилота. После этого несколько человек смогли открыть основной люк.

В настоящее время медики выписали всех пострадавших при жесткой посадке под Томском. В момент ЧП на борту находились 15 пассажиров и 3 члена экипажа. Командир воздушного судна был госпитализирован с переломом лодыжки, а 17-летняя пассажирка попала в больницу с подозрением на сотрясение мозга.