В Сеть утекли данные покупателей билетов на Олимпиаду-2020

Токио, 21 июля. Личные данные покупателей билетов на летние Олимпийские и Параолимпийские игры попали в Сеть. Организационный комитет Олимпиады начал внутреннее расследование инцидента.

Кроме того, злоумышленники заполучили личные данные и волонтеров, занятых на организации Игр. Пока неизвестно, о каком объеме данных идет речь. Информацию об утечке сообщает издание Kyodo.

Ранее стало известно о лишении аккредитации главы российской Федерации тяжелой атлетики (ФТАР) Максима Агапитова. Причиной такого решения МОК стало несоответствие спортсмена критериям аккредитации должностных лиц EWF на Олимпиаду-2020.