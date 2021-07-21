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В Сеть утекли данные покупателей билетов на Олимпиаду-2020

  /   Обновлено: 21 июля 2021 15:51
Общество
В Сеть утекли данные покупателей билетов на Олимпиаду-2020
Global Look Press  /  Daniela Porcelli /SPP via www.im

Токио, 21 июля. Личные данные покупателей билетов на летние Олимпийские и Параолимпийские игры попали в Сеть. Организационный комитет Олимпиады начал внутреннее расследование инцидента.

Кроме того, злоумышленники заполучили личные данные и волонтеров, занятых на организации Игр. Пока неизвестно, о каком объеме данных идет речь. Информацию об утечке сообщает издание Kyodo.

Ранее стало известно о лишении аккредитации главы российской Федерации тяжелой атлетики (ФТАР) Максима Агапитова. Причиной такого решения МОК стало несоответствие спортсмена критериям аккредитации должностных лиц EWF на Олимпиаду-2020.

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данные билеты олимпиада-2020
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