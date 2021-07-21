Эрдоган намерен добиваться признания Северного Кипра на мировой арене

Анкара, 21 июля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен добиваться признания Северного Кипра в мире. Об этом заявил сам глава республики.

Эрдоган 19 июля прибыл с двухдневным визитом в самопровозглашенную республику Северного Кипра. Президент рассчитывал выступить с посланием, «которое будет касаться не только острова». Глава Турции заявил о намерении добиваться признания Северного Кипра на мировой арене по итогам визита.

Реджеп Тайип Эрдоган ранее провел телефонные переговоры с президентом Израиля Ицхаком Герцогом подчеркнул важность развития диалога между государствами. Турецкий лидер обсудил с коллегой потенциал сотрудничества в разных сферах.