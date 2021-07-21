Режиссер Чардымский рассказал, что не так с современными фильмами о Великой Победе

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошел брифинг члена Союза кинематографистов России, автора фильма о кавалере Ордена Александра Невского — контр-адмирале Анатолии Климове, режиссера Алексея Чардымского.

В преддверии Дня Военно-морских сил режиссер рассказывает, почему необходимо знать и помнить историю страны. Чардымский отслужил срочную службу в Дальвоенморстрое Тихоокеанского флота (ДВМС КТОФ), поэтому ему есть что рассказать об армии СССР и современных Вооруженных силах России.

— Расскажите о вашей службе, вы, наверное, следите за военно-морским флотом России, за его успехами?

— По сравнению с тем, что я видел в середине 80-х, флот стал лучше — и оснащение, и оборудование. Не знаю, как сейчас личный состав, у нас в СССР была более тесная компания, более дружная. Но у меня флот был не со стороны моря, а со стороны берега. Флот как таковой, даже при Петре I, начинался с берега, потому что там строят и спускают на воду корабли. Мы всегда дружили с моряками. Я всегда говорил:

«Вас, моряков, трудно понять: когда вы в море, вам нужна земля, когда на суше — море».

Когда происходили некие события, это нас сплачивало, и мы вместе решали проблему... Флот — своеобразная система, очень интересная. Например, служат ребята в одной части: один — три года, другой — два. Как? Вот такие законы были в СССР. Но если ты — в море, ты служишь три года, а на берегу — сколько варьируется. Мы строили сооружения, которые необходимы кораблям, подводным лодкам, чтобы пришвартоваться и произвести ремонтные работы. Мы поднимались на палубы, были в подводных лодках. Это — интересная служба: ты вроде как и на берегу, но общаешься с морем...

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

— Почему вы служили в Тихом океане?

— А кто-то спрашивал? Я был призван из Челябинска. Туда летели самолетом, обратно ехали поездом. Нас было два самолета — почти 300 человек — летели за счет Министерства обороны. Я, с одной стороны, не понял: Владивосток — далеко. Когда летели, кто-то из призывников спросил:

«Куда летим?»

Ответили, что на Украину. Там тепло, хорошо. Но наш самолет приземлился во Владивостоке. Я очень благодарен, что за счет государства посмотрел Приморский край. Сама служба дала очень многое. Мы стали более взрослыми, возмужали.

— Чем занимались?

— В армии мы занимались всем, чем угодно. Строили нулевые циклы для домов офицерского состава, катали асфальт, строили пирсы, участвовали в самодеятельности. Самое интересное, что тогда я в первый раз увидел форму, которую мне дали, она была полностью зеленая, а на погонах была буква Ф. Кроме того, мы делали объекты для кораблей и военных лодок, причем это было совершенно секретно...

— Сейчас флот выглядит лучше, чем в советское время?

— Я каждый год присутствую на параде, люблю корабли и подводные лодки. Конечно, я понимаю, что на параде показывают не самое лучшее... Мы всегда поражались, даже во времена СССР, почему американский авианосец такой здоровый, а наши противолодочные крейсера — меньше. Потому что американский авианосец охраняет две эскадры, а наш несет вооружение сам на себе. То есть он сам может защититься от нападений. Флот сейчас совершенствуется, потому что мы — морская держава. Первое мое участие в параде военно-морского флота было в июле 1984 года, это был Владивосток. Маршируем, жара. Наша коробка прошла лучше всех. Даже вице-адмирал сказал, что мы — самые лучшие. Раньше, чтобы получить отпуск, нужно было совершить подвиг, а сейчас отпуск дается как текущий.

Пресс-служба Балтийского флота /

— Фильм — о контр-адмирале Анатолии Климове. Это так совпало, что вы служили в Тихоокеанском флоте, и вам предложили делать фильм, или вы сами решили его снять?

— Я на 10% соглашаюсь с высказыванием, что человек — сам творец своей судьбы. Потому что судьба дает тебе то, что дает. Мы встречаемся с продюсером. Он говорит, что есть вот такая идея. Тут же пишу сценарий, который называется «Параллели памяти». Это интересная история. Мы с Анатолием Климовым договорились и начали снимать. Он — в главной роли как контр-адмирал, а Наталья Кутасова играет журналистку, которой надо уехать в Париж и замуж выйти. А начальник приходит и говорит, что твой замуж подождет, нужно историю снять про кавалеров. И получается так, что она в них влюбляется. Самое интересное, что мне понравилось, когда мы снимали эту историю, — там уже пожилые люди, все в орденах, у них столько званий и наград... Мы снимали один момент на Никольском кладбище. Анатолий Климов им говорит:

«Чтобы завтра все в 08:00 были».

И они все пришли. Это — люди старого поколения. Эту историю мы сняли и смонтировали. Ее показали 8 мая 2005 года на Пятом канале. Я до сих пор общаюсь с теми, кто еще остался в живых. Это такие могучие, мужественные люди, в то же время — простые и добрые.

— Вы — актер, режиссер, сценарист. Расскажите об этой части своей жизни.

— Так получилось, судьба привела меня в 1999 году в Ленинград. Получается, уже почти полжизни я здесь живу. В 2002 году я попал на «Ленфильм». Судьба свела с такими режиссерами как Герман Старший, как Сергей Снежкин, как Юрий Мамин. Я стал по-новому учиться киноискусству, актерскому мастерству.

Невские Новости / Надежда Дроздова

— А почему по-новому? Образования у вас изначально не было?

— У меня — актерское образование, но на площадке всему учишься заново. Каждый режиссер видит в любом актере свой образ. Мы с Сергеем Надеиным сейчас пытаемся найти финансирование, чтобы снять фильм «Биатлонист» по моему сценарию. Это — патриотический фильм о том, как молодой человек из провинции становится олимпийским чемпионом и чемпионом мира по биатлону. Фильм — о ступенях его становления. Меня спрашивают:

«Кто такой патриот?»

Я долго думал. Патриот — человек, который не делает больно своей стране.

— Может быть, вы снимали какие-то фильмы, играли каких-то героев, которые имеют отношения к флоту?

— «Морские дьяволы» — фильм про военно-морской флот. Но в этой ленте я играл главного бандита. В Геленджике его снимали. Мне нужно было совершить трюк. Мы в фильме воруем радиотехнические отходы, а хорошие ребята нас ловят. Я контейнеры сбрасывал на надувную лодку, а сам стоял на катере. Катер — высокий, мне нужно было прыгать в эту лодку. А это — Черное море. На дворе — январь или декабрь. Последний контейнер бросаю, а тело само берет и меня выбрасывает. Я прыгнул и попал в эту лодку.

mil.ru/ / Министерство обороны РФ

— В сериалах снимаетесь? Сейчас такой сериальный бум.

— Приглашают — иду, не приглашают — не иду. Сейчас очень много фильмов снимается о войне. Я не поддерживаю современные фильмы о войне. Когда я смотрю фильм «Они сражались за Родину», у меня песок на зубах скрипит от того, как они играют, как это передается с экрана. Или фильмы «Освобождение», «Битва за Москву», «Блокада» — это же шедевры.

— То, что сейчас снимается, вам не нравится?

— Не знаю, как это объяснить, но попытаюсь. Я вспоминаю генерал-полковника Василия Кубарева. Я у него спросил:

«Почему молодое поколение так относится?»

Он сказал, что мы сами виноваты. Пережив такую войну, мы хотели, чтобы наши дети жили лучше, чтобы все у них было — лучший кусок. Поэтому и распалась связь времен. Спросите сейчас у современного 20-летнего юноши о том, что такое Великая Отечественная война. Для него она — как для меня война 1812 года. Сейчас остался один скреп — День Победы. На нем должны стоять. Это единственное, что осталось от СССР и прежних поколений.