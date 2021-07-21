Кто пытается повторить украинский сценарий в Нагорном Карабахе

В результате 44-дневной войны в Карабахе противоборствующие стороны получили то, что получили: Азербайджану удалось вернуть себе участок, который три десятка лет удерживался силами Арцаха, а точнее — Армении. И Баку, и Ереван понесли невосполнимые потери, оцениваемые на уровне 3-4 тысяч погибших у себя, и 6-7 тысяч погибших у противника. На деле жертвы примерно равны, хотя благодаря усилиям применяемых методов информационного противодействия общественность полагает, что Азербайджан отделался меньшим уроном.

Решительное вмешательство «старшего брата» остановило кровопролитную бойню и позволило установить линии разграничения, но обе стороны противостояния прекрасно понимают, что этого недостаточно, чтобы считать территориальный конфликт исчерпанным. А раз так, то дальнейшее развитие событий не предвещает ничего хорошего — это подтверждают постоянные обострения на приграничных участках, которые запросто могут перерасти в бои. Слишком уж далеко еще до точки в этом вопросе.

Украинский сценарий

Пока «сор из избы не вынесен», конфликт еще может быть управляемым и контролируемым, а стороны даже могут прийти к какому-то решению. Но нужно поторопиться, ибо в разрешение проблемы полезли силы, ранее не имевшие к ней никакого отношения. Такие помощники вроде Турции представляют себя в качестве неких «решальщиков», вовлечение которых в конфликт позволит урегулировать нерешенные вопросы. Однако все не так радужно, как кажется.

Достаточно вспомнить историю Донбасса, куда полезли различные международные организации, которые в какой-то момент времени стали подменять собой истинно значимые структуры, размывая легитимность последних. В итоге конфликт принял затяжной характер, в результате чего горизонт его разрешения отодвинулся в бесконечность. Нечто похожее ждет и Азербайджан с Арменией, если они буквально сейчас не сделают шаги навстречу.

Федеральное агентство новостей / Кристина Мельникова

Понятно, что люди обозлены, понятно, что многие алчут мести за убитых товарищей, но впускать в свое горе кого-то со стороны еще более бессмысленно. Пока Армения и Азербайджан находятся в процессе урегулирования, в котором в соответствии с подписанным соглашением участвуют лишь три лидера государств (плюс Россия, выступившая в роли миротворца), конфликтную ситуацию можно разрешить достаточно быстро и действенно, с выгодой для всех сторон. Достаточно лишь понять, что мировая политическая и экономическая история развивается крайне стремительно и никто не станет помогать ни Баку, ни Еревану так же безвозмездно и в таком же дружественном ключе, как это делает Россия.

Стабилизация приграничной обстановки с обеих сторон в конечном счете более всего выгодна лишь самим народам конфликтующих республик. Дальнейшее затягивание конфликта приведет к появлению дополнительных возможностей влияния со стороны других государств, которые обязательно воспользуются случаем, чтобы снискать себе геополитическую выгоду. В принципе такое государство уже есть — и оно делает все возможное, чтобы азербайджанские власти принимали политические решения, не выходящие из орбиты интересов «Великого Турана».

Чужие интересы

Мы видим, как в результате евромайдана и последующего кровопролитного конфликта буквально рухнула политическая самостоятельность Украины, которая уже давно не является автором принимаемых на ее территории политических и экономических решений. В результате страна стала лишь инструментом влияния в регионе, не более.

Теперь нечто похожее происходит и вокруг Азербайджана с Арменией — на разных, конечно, уровнях, с разной интенсивностью, но тем не менее происходит. Сценарии отработаны на Украине — и нет никаких сомнений, что именно ими и руководствуются некие кукловоды, желающие подчинить себе власти закавказских республик. Очевидно, что главам Азербайджана и Армении — если, конечно, они не желают стать марионетками в чьих-то руках — всеми силами нужно уходить от такого развития событий.

facebook.com / ՀՀ պաշտպանության նախարարություն / MoD of the Republic of Armenia

Как бы там ни было, Армении следует признать, что в 44-дневной войне страна потерпела поражение, потеряла много людей, территории, военной техники. Но ведь и Азербайджан понес невосполнимый ущерб. Обе нации «умылись кровью», но, может быть, пришло время примирения?

Сегодня сложилось «равновесное» состояние, способное остановить эскалацию конфликта, снять приграничную напряженность, перезапустить экономики, открыть транспортные коридоры и выбрать новые пути развития для своих народов. Пока время еще позволяет это сделать, нельзя упускать такой момент.