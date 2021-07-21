В Киеве подсчитали, сколько времени займет создание средств для борьбы с «Цирконами»

Киев, 21 июля. Украина на сегодняшний день не располагает средствами для защиты от новых российских гиперзвуковых ракет «Циркон», заявил украинский военный эксперт Олег Жданов.

По словам полковника в отставке, новое российское оружие является наследником советской ракеты «Гранит». Он отметил, что «Цирконами» можно вооружать корабли и подводные лодки для нанесения ударов по надводным и наземным объектам. Жданов признался, что Киев сегодня не способен противостоять подобным ракетам.

При этом эксперт предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому поручить разработку необходимых для защиты от «Цирконов» систем КБ «Южный», а также КБ «Луч», имеющих богатый опыт в создании подобных комплексов. Он подчеркнул, что поиск эффективной защиты от российского оружия займет много времени.

«Если мы за пять лет выкатили комплекс «Нептун», то за три-пять лет мы уж точно бы выкатили противоракетное оружие для наших ВМС», — подсчитал Жданов.

Ранее сообщалось, что ракета «Циркон» будет запущена на максимальную дальность по морской цели с борта фрегата Северного флота РФ «Адмирал Горшков». Пуски осуществят в рамках летно-конструкторских испытаний. Отмечалось, что тестирование будет проходить в условиях сложной помеховой и целевой обстановки, передает «Царьград».