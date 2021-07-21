Медиагруппа «Патриот» представила нового информационного партнера

Санкт-Петербург, 21 июля. Дальневосточное информационное агентство DEITA.RU стало новым информационным партнером Медиагруппы «Патриот».

Медиагруппа «Патриот» объявила о начале сотрудничества с информационным агентством DEITA.RU. Оно является одним из старейших интернет-изданий Дальнего Востока. Новых информационных партнеров поприветствовал глава медиагруппы Николай Столярчук. Он отметил, что открытость и стремление к предоставлению качественной информации всегда объединяло «Патриот» с его партнерами.

«Благодаря таким партнёрам, как ИА «DEITA.RU», мы становимся ближе к нашим целям, а читатели продолжают оставаться в курсе актуальной новостной повестки», — заявил он.

В свою очередь главный редактор издания Алексей Симонов выразил надежду на то, что сотрудничество будет взаимно полезным как для читателей, так и для ресурсов. Он подчеркнул, что DEITA.RU стремится получить от коллег новые знания и опыт.

Как сообщалось ранее, Медиагруппа «Патриот» также начала сотрудничать с изданием Pravda.Ru. Ежемесячно оно насчитывает около шести миллионов уникальных посетителей.