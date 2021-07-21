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Полузащитник «Зенита» Шамкин стал игроком «Балтики»
Спорт
Полузащитник «Зенита» Шамкин стал игроком «Балтики»
vk.com  /  ФК «Зенит»-2

Калининград, 21 июля. Молодой футболист петербургского «Зенита» Даниил Шамкин проведет следующий сезон в калининградской «Балтике» на правах аренды, сообщают пресс-службы обоих клубов.

Шамкин является уроженцем Санкт-Петербурга и воспитанником сине-бело-голубых. В предыдущем розыгрыше Российской премьер-лиги полузащитник сыграл пять матчей, в которых записал на свой счет две результативные передачи. Трансферная стоимость Шамкина оценивается в 800 тыс. евро.

Ранее главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин опроверг слухи о выдвинутых РФС условиях. Журналисты написали, что специалист готов стать главным тренером сборной России только при условии совмещения работы в своем нынешнем клубе.

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Зенит балтика шамкин
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