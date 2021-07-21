Военный эксперт Виктор Баранец назвал Великобританию «самой борзой» страной НАТО

Британцы даже чаще американцев позволяют себе резкие высказывания в адрес России. Об этом в интервью ФАН заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Начальник ВВС Великобритании Майкл Уигстон заявил, что из-за угрозы размещения на территории Калининградской области крылатых ракет, «которыми хвастался Путин», Туманный Альбион вынужден вернуться к методам холодной войны. Кроме того, военный подчеркнул, что им необходимо научиться рассредоточивать свои военно-воздушные силы по гражданским аэродромам, чтобы не сделать их легкой мишенью для арсенала, появления которого опасаются в самом западном регионе России.

«Это, конечно, бред, — дал оценку словам начальника ВВС Великобритании Баранец. — Давайте рассуждать логически.Что ближе к Калининградской области: некоторые страны НАТО, которые находятся от нее «по ту сторону забора», или отделенная от нее двумя морями Англия? Хо-па!»

Военный обозреватель сделал вывод, что «логика этого британца — мокрый картон».

«Поскольку «Искандеры» и другие далеко бьющие ракеты стоят в Калининграде очень давно, следует спросить: а чего это вдруг в такую панику ударился этот английский генерал? — задумался эксперт. — Здесь может быть несколько ответов. Во-первых, совершенно понятно, что Лондон — один из главных подпевал НАТО, который постоянно вопит о растущей военной угрозе. Но вы знаете, звучит это, конечно, смешно: такое чувство, что Уигстон только вчера проснулся, оценил обстановку в нашем самом западном регионе и начал пускать сопли по размещенным там ракетам!»

Собеседник ФАН назвал подобную риторику «частью проведения натовской идеологии в форме песни о растущей военной угрозе».

ПолитРоссия /

«Но в этом заявлении есть и неочевидный, скрытый для многих смысл, — подчеркнул Баранец. — Он не так прост, как может показаться! Вы знаете, что сейчас американцы активно муссируют вопрос о размещении своих ракет в Европе. Естественно, это достаточно серьезный фактор, который Россия не может не учитывать! Боюсь, это может привести к такой пропасти в отношениях между нами и НАТО, какой не было со времен холодной войны в 70-е и 80-е годы!»

Таким образом, продолжил военный обозреватель, своим спичем британский генерал хочет дать обоснование для подобных агрессивных действий Североатлантического альянса.

«И вот он уже кричит, что собирается рассредоточивать военные самолеты по гражданским авиабазам! — воскликнул эксперт. — Но почему об этом не воют в Прибалтике или Польше, которые куда ближе к границам РФ? Хо-па! Мы этого не слышали!»

Резюмируя, собеседник ФАН заявил, что Великобритания является «самой борзой» в плане нагнетания ситуации вокруг России страной Североатлантического альянса.