Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июля 16:00
15:54
Весь мир
Король Марокко стал целью шпионской программы Pegasus
15:53
Общество
Меньшиков может ответить в суде за увольнение сотрудников Театра имени Ермоловой
15:49
Общество
Украинский борец-русофоб, вызвавший на бой Усика, лишился жилья и отправился в армию
15:48
Весь мир
Кто пытается повторить украинский сценарий в Нагорном Карабахе
15:44
Происшествия
Пилот экстренно севшего под Томском Ан-28 рассказал, как удалось избежать катастрофы
15:39
Общество
В Сеть утекли данные покупателей билетов на Олимпиаду-2020
15:38
Политика
Эрдоган намерен добиваться признания Северного Кипра на мировой арене
15:36
Общество
Петербуржцев предупредили о приближающихся грозах и штормовом ветре
15:35
Происшествия
Житель Краснодара предстанет перед судом за преступление 24-летней давности
15:33
Происшествия
Бомж-мститель забил до смерти черенком от лопаты своих приятелей во Владивостоке
Все новости

Звезда «Сватов» Анатолий Васильев ответил возмущенным переводом украинцам
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Анатолий Васильев ответил возмущенным переводом украинцам
Кадр из сериала «Сваты»

Москва, 21 июля. Украинские зрители остались недовольны переводом популярного ситкома «Сваты». Актер Анатолий Васильев признался, что с пониманием отнесся к возмущениям со стороны фанатов.

Согласно новым распоряжениям правительства Украины, все иностранные фильмы, шоу и сериалы должны получить перевод на украинский язык прежде, чем войдут в сетку вещания. На этом фоне локализации подвергся и популярный ситком «Сваты»: новая звуковая дорожка привела в ярость фанатов, которые обрушили свой гнев в интернете.

Звезда сериала Анатолий Васильев ответил зрителям и объяснил, почему адаптация комедий на другие языки — спорная идея.

«Я вполне понимаю возмущение украинских зрителей, поскольку комедийные сериалы лучше всего смотреть на языке оригинала. Перевод шуток — очень тонкая вещь, очень часто при переводе утрачивается игра слов, а вместе с ней и весь смысл», — объяснил актер.

Васильев добавил, что в переводе непременно потеряются не только устоявшиеся выражения, но и атмосфера оригинала. Стоит отметить, что некоторые фанаты «Сватов» оказались настолько недовольны локализацией, что предложили перевести на украинский культовую комедию «Бриллиантовая рука», передает Общественная Служба Новостей.

В Сети ранее появились новые подробности о производстве сериала во вселенной романа «Властелин колец». Недавно стало известно, что студия Amazon Prime ведет фальшивые съемки ради предотвращения утечек информации.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Звезда «Сватов» Анатолий Васильев ответил возмущенным переводом украинцам
украина васильев сваты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru