Звезда «Сватов» Анатолий Васильев ответил возмущенным переводом украинцам

Москва, 21 июля. Украинские зрители остались недовольны переводом популярного ситкома «Сваты». Актер Анатолий Васильев признался, что с пониманием отнесся к возмущениям со стороны фанатов.

Согласно новым распоряжениям правительства Украины, все иностранные фильмы, шоу и сериалы должны получить перевод на украинский язык прежде, чем войдут в сетку вещания. На этом фоне локализации подвергся и популярный ситком «Сваты»: новая звуковая дорожка привела в ярость фанатов, которые обрушили свой гнев в интернете.

Звезда сериала Анатолий Васильев ответил зрителям и объяснил, почему адаптация комедий на другие языки — спорная идея.

«Я вполне понимаю возмущение украинских зрителей, поскольку комедийные сериалы лучше всего смотреть на языке оригинала. Перевод шуток — очень тонкая вещь, очень часто при переводе утрачивается игра слов, а вместе с ней и весь смысл», — объяснил актер.

Васильев добавил, что в переводе непременно потеряются не только устоявшиеся выражения, но и атмосфера оригинала. Стоит отметить, что некоторые фанаты «Сватов» оказались настолько недовольны локализацией, что предложили перевести на украинский культовую комедию «Бриллиантовая рука», передает Общественная Служба Новостей.

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