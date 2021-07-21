Мальчик из Австрии написал Путину письмо и получил в подарок книги о России и Москве

Москва, 21 июля. Десятилетний Маттиас Брандштеттер из Австрии получил подарки от президента России Владимира Путина.

Мальчик стал известен после письма российскому лидеру, где он попросил его «не терять веру в Европу». Как сообщает МИД России, в своем письме Маттиас написал, что в Европе живет много людей, которые добры к России и хотели бы партнерства и дружбы с РФ.

«По просьбе Маттиаса направили ему фото президента с личным автографом. А также несколько книг о России и Москве», — говорится в сообщении российского ведомства.

В министерстве добавили, что книги помогут мальчику расширить знания о России и совершенствовать русский язык. Маттиаса Брандштеттера поблагодарили за письмо и напомнили, что РФ открыта для диалога со всеми странами, которые заинтересованы в сотрудничестве.

Ранее в Кремле сообщили, что 21 июля Путин проведет большое совещание с Правительством РФ. Глава государства обсудит с кабмином пожары и коронавирус.