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Мальчик из Австрии написал Путину письмо и получил в подарок книги о России и Москве

  /   Обновлено: 21 июля 2021 15:47
Политика
Мальчик из Австрии написал Путину письмо и получил в подарок книги о России и Москве
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 21 июля. Десятилетний Маттиас Брандштеттер из Австрии получил подарки от президента России Владимира Путина.

Мальчик стал известен после письма российскому лидеру, где он попросил его «не терять веру в Европу». Как сообщает МИД России, в своем письме Маттиас написал, что в Европе живет много людей, которые добры к России и хотели бы партнерства и дружбы с РФ.

«По просьбе Маттиаса направили ему фото президента с личным автографом. А также несколько книг о России и Москве», — говорится в сообщении российского ведомства.

В министерстве добавили, что книги помогут мальчику расширить знания о России и совершенствовать русский язык. Маттиаса Брандштеттера поблагодарили за письмо и напомнили, что РФ открыта для диалога со всеми странами, которые заинтересованы в сотрудничестве.

Ранее в Кремле сообщили, что 21 июля Путин проведет большое совещание с Правительством РФ. Глава государства обсудит с кабмином пожары и коронавирус.

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