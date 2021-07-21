Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июля 15:59
15:54
Весь мир
Король Марокко стал целью шпионской программы Pegasus
15:53
Общество
Меньшиков может ответить в суде за увольнение сотрудников Театра имени Ермоловой
15:49
Общество
Украинский борец-русофоб, вызвавший на бой Усика, лишился жилья и отправился в армию
15:48
Весь мир
Кто пытается повторить украинский сценарий в Нагорном Карабахе
15:44
Происшествия
Пилот экстренно севшего под Томском Ан-28 рассказал, как удалось избежать катастрофы
15:39
Общество
В Сеть утекли данные покупателей билетов на Олимпиаду-2020
15:38
Политика
Эрдоган намерен добиваться признания Северного Кипра на мировой арене
15:36
Общество
Петербуржцев предупредили о приближающихся грозах и штормовом ветре
15:35
Происшествия
Житель Краснодара предстанет перед судом за преступление 24-летней давности
15:33
Происшествия
Бомж-мститель забил до смерти черенком от лопаты своих приятелей во Владивостоке
Все новости

В РПЦ предложили запретить ряду женщин делать аборты по ОМС

  /   Обновлено: 21 июля 2021 15:29
Общество
В РПЦ предложили запретить ряду женщин делать аборты по ОМС
flickr.com  /  40weeks_ua

Москва, 21 июля. Поэтапный вывод абортов по желанию из системы ОМС предложили ввести в РПЦ. Там считают, что аборты следует запретить делать женщинам с доходом выше прожиточного минимума.

Также представители РПЦ считают, что эту процедуру в дальнейшем стоит запретить для всех. Такое решение было принято по итогам X Общецерковного съезда по социальному служению. Документ был опубликован на сайте Синодального отдела Московского патриархата.

В РПЦ заявили, что женщина, которая посещает консультацию по вопросам аборта, должна в обязательном порядке общаться с психологом или социальным работником. Также ей следует пройти прослушивание сердцебиения плода и просмотр его УЗИ-визуализации.

РПЦ ранее высказала отношение к абортам после изнасилования. Там посчитали этот процесс грехом.

Вернуться назад

Все новости / Общество / В РПЦ предложили запретить ряду женщин делать аборты по ОМС
запрет рпц омс аборт
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru