В РПЦ предложили запретить ряду женщин делать аборты по ОМС

Москва, 21 июля. Поэтапный вывод абортов по желанию из системы ОМС предложили ввести в РПЦ. Там считают, что аборты следует запретить делать женщинам с доходом выше прожиточного минимума.

Также представители РПЦ считают, что эту процедуру в дальнейшем стоит запретить для всех. Такое решение было принято по итогам X Общецерковного съезда по социальному служению. Документ был опубликован на сайте Синодального отдела Московского патриархата.

В РПЦ заявили, что женщина, которая посещает консультацию по вопросам аборта, должна в обязательном порядке общаться с психологом или социальным работником. Также ей следует пройти прослушивание сердцебиения плода и просмотр его УЗИ-визуализации.

РПЦ ранее высказала отношение к абортам после изнасилования. Там посчитали этот процесс грехом.