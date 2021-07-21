Марокканцам без сертификата о вакцинации запретят перемещаться по стране

Рабат, 21 июля. Правительство Марокко намерено остановить распространение коронавируса новыми ограничениями, среди которых комендантский час и запрет на массовые мероприятия.

Жителям королевства с 23 июля не разрешат передвигаться в ночное время с 23:00 до 4:30. Исключения предусмотрены для работающих граждан, больных и медиков.

Ограничения на территориальное перемещение коснется марокканцев, у которых нет сертификата о вакцинации или официального разрешения на поездку. Без соответствующих документов нельзя посещать другие провинции.

Власти со следующей пятницы запретили проведение вечеринок и свадеб. Разрешено организовать похороны, но при условии, что на церемонию погребения придут не более 10 человек. Вместимость кафе, ресторанов, баров, общественного транспорта и бассейнов сократили на 50%.

«Собрания и мероприятия на открытых пространствах численностью более 50 человек возможны после получения обязательного разрешения от местных органов власти», — уточнили в правительстве.

Угроза вспышки пандемии в Марокко сохраняется на фоне появления новых штаммов коронавируса в королевстве. По состоянию на вечер вторника, 20 июля, первый компонент вакцины ввели более 11 млн граждан, обе прививки сделали почти 10 млн.