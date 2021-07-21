Пострадавших при жесткой посадке Ан-28 выписали из больницы

Томск, 21 июля. Пилота и пассажира Ан-28, пострадавших при жесткой посадке под Томском, выписали из больницы, сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

В момент ЧП на борту находились 15 пассажиров и 3 членов экипажа. Командир воздушного судна был госпитализирован с переломом лодыжки, а 17-летняя пассажирка попала в больницу с подозрением на сотрясение мозга. Остальные отделались легкими ушибами и ссадинами.

Самолет совершил аварийную посадку в тайге из-за отказа всех двигателей. По данному факту возбудили уголовное дело, специалисты взяли образцы топлива для проведения экспертизы.