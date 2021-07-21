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Пострадавших при жесткой посадке Ан-28 выписали из больницы

  /   Обновлено: 21 июля 2021 15:18
Происшествия
Пострадавших при жесткой посадке Ан-28 выписали из больницы
 /  Ольга Козлова

Томск, 21 июля. Пилота и пассажира Ан-28, пострадавших при жесткой посадке под Томском, выписали из больницы, сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

В момент ЧП на борту находились 15 пассажиров и 3 членов экипажа. Командир воздушного судна был госпитализирован с переломом лодыжки, а 17-летняя пассажирка попала в больницу с подозрением на сотрясение мозга. Остальные отделались легкими ушибами и ссадинами.

Самолет совершил аварийную посадку в тайге из-за отказа всех двигателей. По данному факту возбудили уголовное дело, специалисты взяли образцы топлива для проведения экспертизы.

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томск жесткая посадка ан-28
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