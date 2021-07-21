Жители Магнитогорска спасли собаку с банкой на голове

Магнитогорск, 21 июля. Собака застряла головой в пластиковой банке и проходила так больше одной недели. Ее спасли жители Магнитогорска.

Животное, попавшее в ловушку, спасли местные волонтеры. Собака проходила с банкой на голове больше одной недели. Она не могла ни есть, ни пить. Жительница Магнитогорска в соцсетях попросила о помощи обезвоженному, голодному и исхудавшему псу.

По ее словам, в районе Правобережного кладбища дворняжке ежедневно пытались помогать прохожие, но она от испуга убегала от них и поймать себя не позволяла. Местные жители даже прибегали к помощи стрелка со снотворным, но и эта попытка не увенчалась успехом. Избавить от ловушки животное удалось не сразу.

Молодым волонтерам удалось снять банку с головы собаки. Крепкие парни после долгих забегов смогли повалить животное на землю, аккуратно срезали дно пластиковой банки и стянули ее с головы собаки. Осталось непонятно, как банка оказалась на голове у дворняжки.

Ранее молодая овчарка за год спасла трех пропавших человек на Кубани. Она успешно завершила более 18 сложных заданий по поиску людей.