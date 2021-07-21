Три московских стадиона включены в реестр COVID-free зон

Москва, 21 июля. Домашние арены трех российских футбольных клубов вошли в реестр COVID-free зон.

Стадионы столичных «Спартака», ЦСКА и «Динамо» включили в реестр COVID-free зон. Соответствующая информация была опубликована на сайте Московского инновационного кластера. Включение арен в реестр позволит командам допустить на матчи более 500 болельщиков при наличии у них QR-кодов.

Новый сезон РПЛ начнется 23 июля. В первом матче «Ростов» на своем стадионе сыграет с московским «Динамо». Действующим чемпионом России по футболу является петербургский «Зенит». Осенью этого года команда Сергея Семака представит Россию в Лиге чемпионов.

Ранее шведский полузащитник Кристоффер Олссон стал игроком бельгийского «Андерлехта». О переходе игрока сообщила пресс-служба «Краснодара».