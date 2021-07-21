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Три московских стадиона включены в реестр COVID-free зон

  /   Обновлено: 21 июля 2021 15:18
Спорт
Три московских стадиона включены в реестр COVID-free зон
wikipedia.org  /  mos.ru / CC BY 4.0

Москва, 21 июля. Домашние арены трех российских футбольных клубов вошли в реестр COVID-free зон.

Стадионы столичных «Спартака», ЦСКА и «Динамо» включили в реестр COVID-free зон. Соответствующая информация была опубликована на сайте Московского инновационного кластера. Включение арен в реестр позволит командам допустить на матчи более 500 болельщиков при наличии у них QR-кодов.

Новый сезон РПЛ начнется 23 июля. В первом матче «Ростов» на своем стадионе сыграет с московским «Динамо». Действующим чемпионом России по футболу является петербургский «Зенит». Осенью этого года команда Сергея Семака представит Россию в Лиге чемпионов.

Ранее шведский полузащитник Кристоффер Олссон стал игроком бельгийского «Андерлехта». О переходе игрока сообщила пресс-служба «Краснодара».

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