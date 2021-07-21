Эфир: Режиссер Алексей Чардымский о службе на флоте и документальном кино



В среду, 21 июля, с 15:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг члена Союза кинематографистов России, автора фильма о кавалере Ордена Александра Невского контр-адмирале Анатолии Климове, режиссера Алексея Чардымского.

В преддверии дня ВМФ режиссер рассказывает, почему необходимо знать и помнить историю страны. Чардымский отслужил срочную службу в Дальвоенморстрое Тихоокеанского флота (ДВМС КТОФ), ему есть что рассказать о военном флоте страны.

Чем отличается служба в ВМФ в наши дни от времен СССР? Почему флот начинается с берега? Что дает служба в ВМФ? И где в России находится «Техас»?

На эти и другие вопросы в пресс-центре «Патриот» отвечает гость студии.