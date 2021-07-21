В Германии не стали комментировать переговоры с США по «Северному потоку — 2»

Берлин, 21 июля. Берлину на данный момент нечего прокомментировать по прошедшим между Германией и США переговорам, в которых была затронута тема «Северного потока — 2».

В переговорах с американской стороной достигнут определенный прогресс, позиции Берлина и Вашингтона сближаются, заявили в кабмине ФРГ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю пока не известны подробности переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель и главы США Джо Байдена по «Северному потоку — 2».