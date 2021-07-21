Тренер «Ростова» Валерий Карпин опроверг слухи о выдвинутых РФС условиях

Ростов-на-Дону, 21 июля. Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин опроверг слухи об условиях, при которых он мог бы возглавить сборную России.

Ранее журналисты написали, что Карпин готов стать главным тренером сборной России только при условии совмещения работы в «Ростове». Однако сам наставник, как оказалось, никаких ультиматумов Российскому футбольному союзу не выдвигал.

«Мне бы хотелось, чтобы на эту тему высказался официальный представитель РФС и дал ответ на вопрос: «Выдвигал ли Карпин хоть одно условие, да или нет?» Если это не сложно, конечно», — приводит слова Карпина «Рейтинг букмекеров».

Ранее стало известно, что в шорт-лист РФС, помимо Карпина, входит наставник юношеской сборной Германии Штефан Кунц и экс-главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев. Источники сообщили, что именно немецкий специалист имеет больше шансов занять место главного тренера российской сборной.