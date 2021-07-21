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Посетителям МАКС-2021 представили экспортный вариант системы РЭБ «Рычаг»

  /   Обновлено: 21 июля 2021 15:21
Армия
Посетителям МАКС-2021 представили экспортный вариант системы РЭБ «Рычаг»
wikipedia.org  /  Anna Zvereva / CC BY-SA 2.0

Жуковский, 21 июля. Посетители авиасалона МАКС-2021 увидели версию постановщика помех «Рычаг-АВ-Э», размещенного на вертолете Ми8-MТПР1.

Комплекс радиоэлектронной борьбы «Рычаг-АВ-Э» предназначен для обеспечения защиты как летательных аппаратов, так и наземных целей. С помощью радиоэлектронного подавления система прикрывает дружественные силы от ударов с воздуха и противовоздушной обороны неприятеля.

Новинка была представлена на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2021). Разработкой занимались инженеры концерна «Радиоэлектронные технологии». Также предприятие «Алмаз-Антей» на авиасалоне показало новые радиолокаторы обзора летного поля. В будущем они заменят иностранные образцы на российской технике.

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РЭБ макс рычаг
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