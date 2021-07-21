Число разводов в России выросло за последние семь лет

Москва, 21 июля. Рекордное число семейных пар развелись в России за последние семь лет. За первое полугодие текущего года число расторжений брака выросло на 44%.

За первые пять месяцев 2021 года брак аннулировали более 251 тыс. пар. Число разводов возросло на 44% по сравнению с таким же периодом 2020 года. Исследование провели специалисты из международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Согласно результатам работы, больше всего разводов зафиксировано в Ингушетии, там этот показатель увеличился в 3,5 раза. В Чеченской республике в 2,7 раза, а в Дагестане в 2,1. Москва заняла 15 строчку этого рейтинга. Число жителей столицы, которые желают развестись, увеличилось на 63%.

Эксперт по семейному праву ранее рассказал, как уравнять в правах отцов и матерей. Главной проблемой российских семей после развода является уплата алиментов.