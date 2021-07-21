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Сергей Прядкин согласился с предложенными РФС реформами
Спорт
Сергей Прядкин согласился с предложенными РФС реформами
rfs.ru  /  Российский Футбольный Союз

Москва, 21 июля. Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин поддержал реформы, которые были предложены РФС на последнем собрании исполкома.

Одним из основных вариантов является увеличение количества матчей между клубами топ-6. Клубы РПЛ в ближайшем будущем могут играть по 24 тура «гладкого» чемпионата, после чего будет разделение. Команды, занявшие с первого по шестое места, разыграют титул сильнейшего клуба страны. Коллективы, которые расположатся с седьмого по 16 позиции, будут бороться за выживание. Аналитическая компания Hypercube предложила руководителям полностью отменить лимит на легионеров.

«Мы поддерживаем изменения и позитивные идеи. Но сейчас я не могу вам сказать, какую конкретно схему мы поддержим. Но тот формат, который обсуждался («Юпитер-16»), нам кажется наиболее подходящим для российского футбола», — приводит слова Прядкина kp.ru.

Ранее стало известно, что три кандидата претендуют на пост главного тренера сборной России по футболу. Команду могут возглавить Штефан Кунц, Валерий Карпин или Курбан Бердыев. Однако источники сообщили, что именно немецкий специалист имеет больше шансов занять место главного тренера российской сборной.

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футбол рфс прядкин реформы рпл
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