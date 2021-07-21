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Британские ученые объяснили, почему пожилые хорошо учатся помогать другим
Общество
Британские ученые объяснили, почему пожилые хорошо учатся помогать другим
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Лондон, 21 июля. Специалисты из университетов Бирмингема и Оксфорда доказали, что пожилые люди способны учится поведению, которое может принести пользу другому человеку.

В исследовании приняли участие 80 молодых и 80 пожилых добровольцев. На экране компьютера им демонстрировали две фигуры, между которыми просили сделать выбор. После своего решения испытуемые получали ответ, где сообщалось, что им перевели призовые баллы. В некоторых этапах тестирования баллы переводились в деньги для другого человека.

В ходе работы эксперты установили, что пожилые медленнее выбирали выгодный ответ, когда баллы начислялись только им. Однако выбор, который шел в пользу постороннего человека, возрастные участники делали так же быстро, как и добровольцы из младшей группы. В результате работы ученым удалось показать разницу психопатических черт молодых и пожилых людей.

Психолог Суздальцева ранее объяснила, как правильно принимать решения на фоне стресса. В ситуациях выбора человек действует по пути наименьшего сопротивления.

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