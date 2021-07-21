Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июля 15:58
15:54
Весь мир
Король Марокко стал целью шпионской программы Pegasus
15:53
Общество
Меньшиков может ответить в суде за увольнение сотрудников Театра имени Ермоловой
15:49
Общество
Украинский борец-русофоб, вызвавший на бой Усика, лишился жилья и отправился в армию
15:48
Весь мир
Кто пытается повторить украинский сценарий в Нагорном Карабахе
15:44
Происшествия
Пилот экстренно севшего под Томском Ан-28 рассказал, как удалось избежать катастрофы
15:39
Общество
В Сеть утекли данные покупателей билетов на Олимпиаду-2020
15:38
Политика
Эрдоган намерен добиваться признания Северного Кипра на мировой арене
15:36
Общество
Петербуржцев предупредили о приближающихся грозах и штормовом ветре
15:35
Происшествия
Житель Краснодара предстанет перед судом за преступление 24-летней давности
15:33
Происшествия
Бомж-мститель забил до смерти черенком от лопаты своих приятелей во Владивостоке
Все новости

В Грузии пройдут учения Agile Spirit-2021 при участии стран НАТО
Армия
В Грузии пройдут учения Agile Spirit-2021 при участии стран НАТО
Федеральное агентство новостей

Штутгарт, 21 июля. Вооруженные силы стран НАТО примут участие в военных учениях Agile Spirit-2021, которые пройдут на территории Грузии, сообщает пресс-служба Европейского командования ВС США.

Тренировочные мероприятия будут проходить с 26 июля по 6 августа. Они подразумевают обучение в командном пункте, полевые тренировки и упражнения с боевыми стрельбами. В маневрах будут задействованы порядка 2,5 тысячи военнослужащих из США, Германии, Великобритании, Турции и других стран НАТО.

Ранее сообщалось, что на территории Украины стартовали учения Альянса «Три меча». В рамках этой операции военные из США, Литвы и Польши отработают задачи по обороне территории от внешнего противника. В то же время глава украинского МИД Дмитрий Кулеба описал сценарий противостояния РФ и НАТО в Черном море, пишет «Царьград».

Вернуться назад

Все новости / Армия / В Грузии пройдут учения Agile Spirit-2021 при участии стран НАТО
сша нато грузия германия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru