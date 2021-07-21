В Грузии пройдут учения Agile Spirit-2021 при участии стран НАТО

Штутгарт, 21 июля. Вооруженные силы стран НАТО примут участие в военных учениях Agile Spirit-2021, которые пройдут на территории Грузии, сообщает пресс-служба Европейского командования ВС США.

Тренировочные мероприятия будут проходить с 26 июля по 6 августа. Они подразумевают обучение в командном пункте, полевые тренировки и упражнения с боевыми стрельбами. В маневрах будут задействованы порядка 2,5 тысячи военнослужащих из США, Германии, Великобритании, Турции и других стран НАТО.

Ранее сообщалось, что на территории Украины стартовали учения Альянса «Три меча». В рамках этой операции военные из США, Литвы и Польши отработают задачи по обороне территории от внешнего противника. В то же время глава украинского МИД Дмитрий Кулеба описал сценарий противостояния РФ и НАТО в Черном море, пишет «Царьград».