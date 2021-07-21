Двое получили по 4 года колонии за кражу из музея «Ясная Поляна» на 40 млн рублей

Тула, 21 июля. Вынесен приговор суда в отношении двух злоумышленников в Тульской области. Двое местных жителей обокрали всемирно известный музей «Ясная Поляна». Нанесенный ущерб составил почти 40 миллионов рублей.

Судебное разбирательство установило, что свой преступный умысел обвиняемые реализовывали в 2018 и 2020 годах. Им удавалось пробраться на охраняемую территорию для совершения краж. Злоумышленники забрали театральное оборудование на сумму больше 23 миллионов рублей и систему вентиляции стоимостью свыше 16 миллионов. Полученное преступным путем имущество они продавали через сайт бесплатных объявлений. Мужчин изобличили полицейские. Выяснилось их причастность не только к кражам.

«Один из соучастников приобрел в Москве и хранил в целях использования поддельное водительское удостоверение с его фотографией на вымышленную фамилию, которое обнаружили и изъяли сотрудники полиции. Часть похищенного театрального оборудования на общую сумму свыше 16 миллионов рублей и оборудования систем вентиляции и кондиционирования на общую сумму свыше 9 миллионов рублей возвращены законному владельцу», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Мужчины обвинялись в краже, а также приобретении и хранении поддельного официального документа. Соучастников приговорили к лишению свободы на сроки 4 года и 4 года 1 месяц со штрафом в размере 400 тысяч рублей каждому.

Ранее ФАН сообщал об интернет-тролле, разыгравшем жителей Тулы. Мужчина в соцсетях сообщил об опасном злоумышленнике на улицах города. Но информация не подтвердилась.