Макрон поручил провести расследование после скандала с прослушкой Pegasus

Париж, 21 июля. Президент Франции Эммануэль Макрон распорядился организовать расследование после инцидента с возможной слежкой при помощи израильской системы Pegasus.

Глава государства отдал приказ провести расследование после скандала с возможным прослушиванием разговоров Макрона. Информация о слежке появилась в СМИ, рассказал премьер-министр Франции Жан Кастекс.

«Если эти факты будут доказаны, то они серьезны. Я это подтверждаю», — заявил он.

Ранее газета Le Monde сообщила о возможной прослушке президента Франции при помощи израильской системы Pegasus. По сообщению журналистов, за разговорами Макрона могли следить марокканские спецслужбы в 2019 году.