ЦАГИ увидел в пандемии перспективы для развития сверхзвуковой авиации

Пандемия COVID-19 показала стремление людей летать ограниченными коллективами, что в дальнейшем будет способствовать реализации проекта деловых сверхзвуковых самолетов. Об этом ФАН заявил генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) Кирилл Сыпало в рамках конференции по развитию сверхзвуковой авиации, проходящей на базе МАКС-2021.

Член-корреспондент РАН отметил, что несмотря на пандемию коронавируса работы по разработке сверхзвуковых самолетов продолжаются.

«За это время в мире произошло два события: один из проектов сверхзвуковых самолетов закрылся, — рассказал Сыпало. — Он уже, правда, это делал не один раз, скорее всего, это временные сложности с инвестором. Зато второй проект — Overture — 3 июня 2021 года достаточно знаково получил твердые заказы по закупке готового сверхзвукового самолета».

Генеральный директор ЦАГИ обратил внимание, что пандемия показала стремление людей летать ограниченными коллективами.

«Это могут быть деловые сообщества или семьи, которые летят на достаточно далекие расстояния, — подчеркнул собеседник ФАН. — В этом смысле первый сверхзвуковой самолет, который мы задумывали, вероятно, быстрее всего реализуется как раз в качестве делового самолета. Он будет востребован».

Кирилл Сыпало пояснил, что в настоящее время основная проблема разработки сверхзвуковых самолетов, с которой сталкиваются не столько конструкторы, сколько ученые — это определение комплекса технологий, который позволит достичь компромисса между экологическим воздействием самолета, звуковым ударом, шумом и его экономичностью.

«Мы хотим, чтобы цена на билет была хотя бы на уровне бизнес-класса, а в идеале даже дешевле, — сообщил эксперт. — Поэтому такой труднодостигаемый компромисс и является сейчас предметом рассмотрения научного сообщества».

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Эксперт отметил, что сейчас мировыми лидерами по разработкам, связанным со сверхзвуковыми самолетами, являются США, Япония и Евросоюз.

«Известно, что британо-французский консорциум уже создавал самолет Concorde, поэтому для этих стран остаются актуальными трансатлантические перелеты, — уточнил член-корреспондент РАН. — Это, пожалуй, основные игроки на рынке. Но при этом, как ни странно, появляются и новые, в том числе Австралия, находящаяся изолированно за океаном. Бразилия также испытывает достаточно большой интерес к этой тематике».

В заключение специалист поделился мнением о роли России в развитии гражданской сверхзвуковой авиации.

«Мы надеемся, что Россия будет занимать одно из лидирующих мест, — заявил Кирилл Сыпало. — Во-первых, потому что наш ТУ-144 был серийно выпускаемым пассажирским самолетом. Во-вторых, работы на самом деле не прекращались и в конце 1980-90-х годов, когда мы являлись активными участниками международных консорциумов, где принимали участие наши главные исследователи по формированию норм звукового удара. Потом два ведущих специалиста и нашего консорциума Михаил Погосян и Сергей Чернышев развивали эту тематику на самолетах-прототипах Sukhoi».

В заключение генеральный директор ЦАГИ выразил мнение, что у России очень хороший задел в сфере сверхзвуковой авиации.

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