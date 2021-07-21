Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июля 15:57
15:54
Весь мир
Король Марокко стал целью шпионской программы Pegasus
15:53
Общество
Меньшиков может ответить в суде за увольнение сотрудников Театра имени Ермоловой
15:49
Общество
Украинский борец-русофоб, вызвавший на бой Усика, лишился жилья и отправился в армию
15:48
Весь мир
Кто пытается повторить украинский сценарий в Нагорном Карабахе
15:44
Происшествия
Пилот экстренно севшего под Томском Ан-28 рассказал, как удалось избежать катастрофы
15:39
Общество
В Сеть утекли данные покупателей билетов на Олимпиаду-2020
15:38
Политика
Эрдоган намерен добиваться признания Северного Кипра на мировой арене
15:36
Общество
Петербуржцев предупредили о приближающихся грозах и штормовом ветре
15:35
Происшествия
Житель Краснодара предстанет перед судом за преступление 24-летней давности
15:33
Происшествия
Бомж-мститель забил до смерти черенком от лопаты своих приятелей во Владивостоке
Все новости

ВС Таджикистана приступили к военным учениям на фоне эскалации в Афганистане

  /   Обновлено: 21 июля 2021 14:54
Армия
ВС Таджикистана приступили к военным учениям на фоне эскалации в Афганистане
Global Look Press  /  Zhang Ling/Xinhua

Душанбе, 21 июля. Подразделения ВС Таджикистана начали военные учения на фоне обострения обстановки в Афганистане, сообщили власти страны.

Маневры проходят в северной части Таджикистана. Также в августе ВС России и Узбекистана совместно с таджикскими военными будут проводить совместные учения на полигоне Харб-Майдон.

Обострение на территории Афганистана проходит на фоне вывода из региона войск США и НАТО. Боевики запрещенного в России движения «Талибан»1 захватили ряд пограничных переходов. Часть афганских пограничных сил скрылась в Таджикистане.

Российская военная база на территории Таджикистана будет дополнительно усилена боевыми машинами пехоты БМП-2. Военнослужащие получат 17 модернизированных БМП-2 до конца июля, сообщили в командовании Центрального военного округа.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Армия / ВС Таджикистана приступили к военным учениям на фоне эскалации в Афганистане
афганистан учения таджикистан
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru