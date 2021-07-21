ВС Таджикистана приступили к военным учениям на фоне эскалации в Афганистане

Душанбе, 21 июля. Подразделения ВС Таджикистана начали военные учения на фоне обострения обстановки в Афганистане, сообщили власти страны.

Маневры проходят в северной части Таджикистана. Также в августе ВС России и Узбекистана совместно с таджикскими военными будут проводить совместные учения на полигоне Харб-Майдон.

Обострение на территории Афганистана проходит на фоне вывода из региона войск США и НАТО. Боевики запрещенного в России движения «Талибан»1 захватили ряд пограничных переходов. Часть афганских пограничных сил скрылась в Таджикистане.

Российская военная база на территории Таджикистана будет дополнительно усилена боевыми машинами пехоты БМП-2. Военнослужащие получат 17 модернизированных БМП-2 до конца июля, сообщили в командовании Центрального военного округа.

1 Организация запрещена на территории РФ.