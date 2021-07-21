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Литовкин раскрыл трюк США с угрозами разместить гиперзвуковые ракеты под боком у России

  /   Обновлено: 21 июля 2021 14:43
Армия
Литовкин раскрыл трюк США с угрозами разместить гиперзвуковые ракеты под боком у России
Федеральное агентство новостей

Москва, 21 июля. США угрожают разместить в Европе гиперзвуковые ракеты, так как обеспокоены успехами российского оборонного-промышленного комплекса, заявил военный аналитик Виктор Литовкин.

Так эксперт прокомментировал слова официального представителя Пентагона Джона Кирби. Чиновник утверждал, что на территории европейских стран может появиться американское гиперзвуковое вооружение. При этом он не скрывал, что целью этой авантюры должна стать Россия.

Проблема американцев заключается в том, что их желания не соответствуют возможностям, заметил Литовкин в интервью изданию «Народные Новости». У Пентагона попросту нет гиперзвуковых ракет.

«Во-первых, сегодня никаких гиперзвуковых ракет у американцев нет. Во-вторых, в Москве уже давно сказали, что на каждый подобный шаг со стороны США Россия предпримет аналогичный шаг у себя. То есть разместит в европейской части России свои гиперзвуковые ракеты», — объяснил эксперт.

Он раскрыл трюк США с гиперзвуковыми ракетами в Европе, указав на его истинный смысл. Подобные угрозы скрывают под собой страх перед Россией и ее военными возможностями. Американцы слишком привыкли быть монополистами, и нынешняя ситуация их нервирует, констатировал Литовкин.

Ранее эксперт также объяснил, почему истребители F-35 бесполезны в случае конфликта между Россией и США. Как сообщает «Царьград», Италия уже предпочла отказаться от американского самолета.

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россия сша литовкин
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