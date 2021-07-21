Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июля 15:57
15:54
Весь мир
Король Марокко стал целью шпионской программы Pegasus
15:53
Общество
Меньшиков может ответить в суде за увольнение сотрудников Театра имени Ермоловой
15:49
Общество
Украинский борец-русофоб, вызвавший на бой Усика, лишился жилья и отправился в армию
15:48
Весь мир
Кто пытается повторить украинский сценарий в Нагорном Карабахе
15:44
Происшествия
Пилот экстренно севшего под Томском Ан-28 рассказал, как удалось избежать катастрофы
15:39
Общество
В Сеть утекли данные покупателей билетов на Олимпиаду-2020
15:38
Политика
Эрдоган намерен добиваться признания Северного Кипра на мировой арене
15:36
Общество
Петербуржцев предупредили о приближающихся грозах и штормовом ветре
15:35
Происшествия
Житель Краснодара предстанет перед судом за преступление 24-летней давности
15:33
Происшествия
Бомж-мститель забил до смерти черенком от лопаты своих приятелей во Владивостоке
Все новости

Disney+ показал первый трейлер перезапуска мультсериала «Чип и Дейл»
Общество
Disney+ показал первый трейлер перезапуска мультсериала «Чип и Дейл»
Кадр из мультсериала «Chip 'n' Dale: Park Life»

Лос-Анджелес, 21 июля. Стриминг-сервис Disney+ анонсировал релиз ребута культового мультсериала «Чип и Дейл», в котором главные герои больше не носят одежду и не разговаривают.

Перезапуск мультсериала «Чип и Дейл» оказался адаптирован под аудиторию младшего возраста. Упрощению подверглись как некогда закрученные сюжеты, так и дизайн персонажей. Новые истории про Чипа и Дейла носят название Chip 'n' Dale: Park Life. Disney+ показал трейлер на собственном YouYube-канале.

Судя по трейлеру, героев ждут не только приключения, но и встречи с персонажами вселенных «Утиных историй» и «Микки Мауса». Премьера детского шоу состоится на стриминг-платформе 28 июля.

Недавно в Сети также появился новый трейлер очередной части шоу «Чудаки». Премьера состоится в российском прокате 22 июля.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Disney+ показал первый трейлер перезапуска мультсериала «Чип и Дейл»
сериал трейлер чип и дейл
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru