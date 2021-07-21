Disney+ показал первый трейлер перезапуска мультсериала «Чип и Дейл»

Лос-Анджелес, 21 июля. Стриминг-сервис Disney+ анонсировал релиз ребута культового мультсериала «Чип и Дейл», в котором главные герои больше не носят одежду и не разговаривают.

Перезапуск мультсериала «Чип и Дейл» оказался адаптирован под аудиторию младшего возраста. Упрощению подверглись как некогда закрученные сюжеты, так и дизайн персонажей. Новые истории про Чипа и Дейла носят название Chip 'n' Dale: Park Life. Disney+ показал трейлер на собственном YouYube-канале.

Судя по трейлеру, героев ждут не только приключения, но и встречи с персонажами вселенных «Утиных историй» и «Микки Мауса». Премьера детского шоу состоится на стриминг-платформе 28 июля.

Недавно в Сети также появился новый трейлер очередной части шоу «Чудаки». Премьера состоится в российском прокате 22 июля.