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Президент Литвы утвердил поправки к закону по сдерживанию нелегальной миграции

  /   Обновлено: 21 июля 2021 15:11
Политика
Президент Литвы утвердил поправки к закону по сдерживанию нелегальной миграции
wikipedia.org  /  Kapeksas / CC BY-SA 3.0

Вильнюс, 21 июля. Литовский президент Гитанас Науседа утвердил поправки в закон, предполагающие ограничение прав нелегальных мигрантов.

Он подписал соответствующий документ, направленный на сдерживание нелегалов из Азии и Африки. Кроме этого, мигранты могут попадать в балтийские республики из соседней Белоруссии, уверены в пресс-службе главы государства.

«Поправки, принятые Сеймом в порядке особой срочности, отличаются недочетами в отношении прав человека, но в настоящее время еще более опасной была бы политика с недочетами в сфере нелегальной миграции», — гласит сообщение.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил готовность помочь Евросоюзу с проблемой мигрантов. Он также потребовал предоставить факты, которые бы подтверждали, что наплыв мигрантов связан с Минском.

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Все новости / Политика / Президент Литвы утвердил поправки к закону по сдерживанию нелегальной миграции
мигранты литва науседа
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