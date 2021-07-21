Президент Литвы утвердил поправки к закону по сдерживанию нелегальной миграции

Вильнюс, 21 июля. Литовский президент Гитанас Науседа утвердил поправки в закон, предполагающие ограничение прав нелегальных мигрантов.

Он подписал соответствующий документ, направленный на сдерживание нелегалов из Азии и Африки. Кроме этого, мигранты могут попадать в балтийские республики из соседней Белоруссии, уверены в пресс-службе главы государства.

«Поправки, принятые Сеймом в порядке особой срочности, отличаются недочетами в отношении прав человека, но в настоящее время еще более опасной была бы политика с недочетами в сфере нелегальной миграции», — гласит сообщение.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил готовность помочь Евросоюзу с проблемой мигрантов. Он также потребовал предоставить факты, которые бы подтверждали, что наплыв мигрантов связан с Минском.