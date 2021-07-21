В Ростехе перечислили главные достоинства новейшего истребителя Checkmate

Москва, 21 июля. Возможности новейшего российского истребителя Checkmate действительно впечатляют. Эксперты поделились важными отличиями «шахматного» самолета от аналогов.

Самым главным достоинством является то, что практически впервые с довоенных времен российский самолет не имеет встроенной пушки. Checkmate обладает подвесными пушечными контейнерами, которые могут устанавливаться в отсеках вооружения, отметил главный конструктор нового истребителя Михаил Стрелец.

Кроме того, самолет позиционируется как платформа открытой архитектуры, а это значит, что он может быть выполнен под конкретные пожелания заказчика, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.

Ранее сообщалось, что Checkmate был представлен в ходе Международного авиационно-космического салона МАКС-2021. Новейший российский истребитель сможет управлять группой беспилотных летательных аппаратов.