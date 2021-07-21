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В Ростехе перечислили главные достоинства новейшего истребителя Checkmate

  /   Обновлено: 21 июля 2021 14:58
Армия
В Ростехе перечислили главные достоинства новейшего истребителя Checkmate
Global Look Press  /  Evgeny Sinitsyn/Xinhua

Москва, 21 июля. Возможности новейшего российского истребителя Checkmate действительно впечатляют. Эксперты поделились важными отличиями «шахматного» самолета от аналогов.

Самым главным достоинством является то, что практически впервые с довоенных времен российский самолет не имеет встроенной пушки. Checkmate обладает подвесными пушечными контейнерами, которые могут устанавливаться в отсеках вооружения, отметил главный конструктор нового истребителя Михаил Стрелец.

Кроме того, самолет позиционируется как платформа открытой архитектуры, а это значит, что он может быть выполнен под конкретные пожелания заказчика, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.

Ранее сообщалось, что Checkmate был представлен в ходе Международного авиационно-космического салона МАКС-2021. Новейший российский истребитель сможет управлять группой беспилотных летательных аппаратов.

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