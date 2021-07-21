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Онкобольным дали рекомендации по прививке от коронавируса
Общество
Онкобольным дали рекомендации по прививке от коронавируса
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Москва, 21 июля. Людям, которые проходят лечение от онкологических заболеваний, дали рекомендации по процедуре вакцинации от коронавирусной инфекции.

Онкология не считается противопоказанием к прививке от вируса. Московские медики наоборот рекомендуют вакцинироваться пациентам, страдающим от рака. Об этом заявили в столичном департаменте здравоохранения.

Люди с онкологическими заболеваниями входят в группу риска по коронавирусу. Осложнения и тяжелое течение инфекции могут развиться на фоне онкологии. Во время проведения процедуры необходимо учитывать индивидуальные особенности организма пациента. Прививку нужно делать за одну – две недели до начала проведения противоопухолевой терапии. Вакцинацию рекомендуется отложить во время острой стадии заболевания и в случае трансплантации костного мозга.

Эффективность прививочной кампании от коронавируса ранее объяснил врач частной скорой помощи CORIS Лев Авербах. Привитым не требуется госпитализация при заражении.

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рак вакцинация коронавирус
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