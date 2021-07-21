Минздрав Ирака заявил о потере контроля над ситуацией с коронавирусом

Багдад, 21 июля. Министерство здравоохранения Ирака заявило, что новый штамм COVID-19 вызывает по меньшей мере 9 000 заражений по стране в сутки. Между тем из всего населения государства численностью около 40 млн человек вакцину получили приблизительно 1,8% жителей.

Наряду с несоблюдением подавляющим большинством граждан необходимых мер предосторожности это привело к переполнению больниц во многих городах государства.

Ситуацию усугубляет плачевное состояние систем здравоохранения, пострадавших из-за вооруженных конфликтов последних десятилетий и действия международных санкций, которые сохранялись вплоть до 2003 года. Нехватка квалифицированного персонала, медицинских препаратов и оборудования вынуждает врачей уделять внимание лишь наиболее тяжелым случаям.

Relief agencies say Iraq's health system is in steady decline since the US invasion. The country needs 2,500 hospitals but only 250 are operational during Covid-19 pandemic pic.twitter.com/qYLQmff9qy — TRT World (@trtworld) July 20, 2021

«Больницы теряют контроль над количеством поступающих пациентов с коронавирусом, и мы надеемся, что Высший комитет здравоохранения и национальной безопасности примет решительные меры по сдерживанию распространения инфекции», — сообщил директор департамента здравоохранения Ирака Рияд Абдул Амир.

Он подчеркнул, что у медиков нет достаточного количества препаратов для вакцинации всех нуждающихся. Чиновник выразил надежду на поставки вакцин в страну в ближайшее время.

С начала программы вакцинации в марте текущего года было полностью привито лишь около 1% населения, при этом республика уже заказала 18 млн доз лекарства различных компаний.

Дополнительным ударом по иракской системе здравоохранения стало увольнение врачей после пожаров в больницах 24 апреля и 13 июля, в результате которых погибли не менее 140 человек, более 200 получили ожоги и ранения. После апрельского инцидента в отставку подал и глава Минздрава страны Хасан ат-Тамими.

The blaze in the southern city of #Nasiriya has been brought under control. The death toll is expected to rise and the #fire may have been caused by an #oxygen tank explosion.https://t.co/v1MbXxtikO — Frontline (@frontline_india) July 13, 2021

Ранее медицинские сотрудники неоднократно предупреждали о неграмотном управлении системой здравоохранения и проблемах с оборудованием, называя иракские больницы «бомбами замедленного действия» из-за несоблюдения персоналом правил безопасности, особенно в отношении кислородных баллонов.

В марте руководство республики ввело карантин для пресечения распространения коронавируса, который был продлен в апреле, а на прошлой неделе минздрав страны выразил мнение о необходимости закрыть границы государства. Помощь в борьбе с пандемией Ираку оказал ЕС, отправив в республику более 40 тонн медицинских препаратов и оборудования, а также выделив дополнительно 35 млн евро для противодействия заболеванию.

The #EU Humanitarian Air Bridge flights arrived in #Iraq with 40 tons of medical and emergency supplies addressing humanitarian needs. The EU is also providing a new package of €35 million to help victims of conflict and displacement in Iraq and boost the #COVID19 response. pic.twitter.com/UKgIYvjJQt — EU in Iraq ???????????????? (@EUinIraq) July 27, 2020

Однако пренебрежение населения к вводимым ограничениям и несоблюдение личной гигиены ведет к усугублению ситуации.

Всего в стране только по официальным данным зарегистрировано более 1,5 миллиона инфицированных COVID-19, 17 892 из которых скончались. 19 июля государство сообщило о рекордном количестве новых случаев заболевания — 9 883 при 62 летальных исходах за сутки.