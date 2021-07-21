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Минздрав Ирака заявил о потере контроля над ситуацией с коронавирусом
Весь мир
Минздрав Ирака заявил о потере контроля над ситуацией с коронавирусом
Global Look Press  /  Carol Guzy/ZUMAPRESS.com

Багдад, 21 июля. Министерство здравоохранения Ирака заявило, что новый штамм COVID-19 вызывает по меньшей мере 9 000 заражений по стране в сутки. Между тем из всего населения государства численностью около 40 млн человек вакцину получили приблизительно 1,8% жителей.

Наряду с несоблюдением подавляющим большинством граждан необходимых мер предосторожности это привело к переполнению больниц во многих городах государства.

Ситуацию усугубляет плачевное состояние систем здравоохранения, пострадавших из-за вооруженных конфликтов последних десятилетий и действия международных санкций, которые сохранялись вплоть до 2003 года. Нехватка квалифицированного персонала, медицинских препаратов и оборудования вынуждает врачей уделять внимание лишь наиболее тяжелым случаям.

«Больницы теряют контроль над количеством поступающих пациентов с коронавирусом, и мы надеемся, что Высший комитет здравоохранения и национальной безопасности примет решительные меры по сдерживанию распространения инфекции», — сообщил директор департамента здравоохранения Ирака Рияд Абдул Амир.

Он подчеркнул, что у медиков нет достаточного количества препаратов для вакцинации всех нуждающихся. Чиновник выразил надежду на поставки вакцин в страну в ближайшее время.

С начала программы вакцинации в марте текущего года было полностью привито лишь около 1% населения, при этом республика уже заказала 18 млн доз лекарства различных компаний.

Дополнительным ударом по иракской системе здравоохранения стало увольнение врачей после пожаров в больницах 24 апреля и 13 июля, в результате которых погибли не менее 140 человек, более 200 получили ожоги и ранения. После апрельского инцидента в отставку подал и глава Минздрава страны Хасан ат-Тамими.

Ранее медицинские сотрудники неоднократно предупреждали о неграмотном управлении системой здравоохранения и проблемах с оборудованием, называя иракские больницы «бомбами замедленного действия» из-за несоблюдения персоналом правил безопасности, особенно в отношении кислородных баллонов.

В марте руководство республики ввело карантин для пресечения распространения коронавируса, который был продлен в апреле, а на прошлой неделе минздрав страны выразил мнение о необходимости закрыть границы государства. Помощь в борьбе с пандемией Ираку оказал ЕС, отправив в республику более 40 тонн медицинских препаратов и оборудования, а также выделив дополнительно 35 млн евро для противодействия заболеванию.

Однако пренебрежение населения к вводимым ограничениям и несоблюдение личной гигиены ведет к усугублению ситуации.

Всего в стране только по официальным данным зарегистрировано более 1,5 миллиона инфицированных COVID-19, 17 892 из которых скончались. 19 июля государство сообщило о рекордном количестве новых случаев заболевания — 9 883 при 62 летальных исходах за сутки.

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